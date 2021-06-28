29.06.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится презентация книги актера театра и кино, одного из основателей театра «Квартет И» Камиля Ларина «Карантинный полубред, или Сказки на ночь для маленьких взрослых»

Когда в 2020 году всех накрыло волной пандемии и самоизоляцией, многие артисты стали всячески поддерживать и развлекать свою аудиторию. Так и Камиль Ларин из «Квартета И» стал сочинять и рассказывать своим подписчиками в инстраграме известные сказки, переписанные на новый лад. А из этого, в свою очередь, случайно зародился крупный и интересный проект, ставший целым сборником с множеством смешных историй, стихов и просто рассуждений автора.

Впервые в пресс-центре ИА «НСН» Камиль Ларин представит свою новую книгу «Карантинный полубред, или Сказки на ночь для маленьких взрослых», расскажет о работе над ней и о предстоящих творческих проектах.

Презентация состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикеру, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

