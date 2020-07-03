Калашников: Результат голосования по Конституции - предсказуемый

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

В России одобрены поправки к Конституции РФ

1 июля в России завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ. Согласно данным ЦИК, за проголосовали 77,92 %, против 21, 27 %.

Сергей Калашников: «Я думаю, что цифра 75-78 процентов абсолютно прогнозируемая. Потому что она отражает уровень доверия россиян президенту. При всех голосованиях его рейтинг базировался на этой цифре, поэтому я считаю, что голосуя за Конституцию, люди голосовали за президента», – отметил в интервью НСН Сергей Калашников.

2

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

Россия отправила препарат «Авифавир» в 35 регионов страны, а также в Белоруссию. Сообщается, что лекарство помогает при лечении коронавирусной инфекции. В ближайшее время экспорт будет также осуществлен в Республику Казахстан.

Сергей Калашников: «Мне кажется, что это все-таки несколько преждевременная новость по одной простой технической причине. Дело в том, что для того, чтобы лекарство было признано лекарством в соответствующей стране, оно должно пройти очень глубокие и широкие клинические испытания. Поскольку сегодня еще никто не сообщал о том, что то или иное лекарство, которое выдается за лекарство от коронавируса, прошло испытания, но и поставка на экспорт нереальна», – поделился он своим мнением со слушателями НСН.

3

В России упрощен перевод денег по номеру телефона

В России упрощен перевод денег по номеру телефона. Теперь таким способом перевести деньги могут юридические лица в адрес физических лиц.

Сергей Калашников: «Данная новость тоже требует более детального осмысления. Дело в том, что перевод денег – это бухгалтерская операция, которая должна подтверждаться определенным документооборотом. На сегодняшний день, когда переводятся деньги от одного юридического лица другому, то существуют электронная подпись, электронная проводка. А вот когда переводят частным лицам, то тогда уже возникает определенный вопрос – каким образом в бухгалтерии будет отражаться то, что данные деньги переведены данному лицу? Должен быть соответствующий документально подтвержденный факт», – подытожил в эфире НСН Сергей Калашников.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Доминик Бутен
ТЕГИ:Авторские НовостиИтоги НеделиСергей Калашников
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры