Калашников: Результат голосования по Конституции - предсказуемый

Сергей Калашников: «Мне кажется, что это все-таки несколько преждевременная новость по одной простой технической причине. Дело в том, что для того, чтобы лекарство было признано лекарством в соответствующей стране, оно должно пройти очень глубокие и широкие клинические испытания. Поскольку сегодня еще никто не сообщал о том, что то или иное лекарство, которое выдается за лекарство от коронавируса, прошло испытания, но и поставка на экспорт нереальна», – поделился он своим мнением со слушателями НСН.

