Гусман: Молодёжь бежит не только из России
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин может встретить Рождество в Вифлееме
Конкретики о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Палестину пока нет. Об этом заявил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
Михаил Гусман: «Добавлю, что при этом, помощник президента РФ подтвердил, что приглашение от палестинской стороны есть. Также Юрий Ушаков прокомментировал предстоящую встречу в нормандском формате, которая назначена на 9 декабря. Я так понимаю, готовится итоговый документ, в общих чертах он уже подготовлен, и если документ будет согласован, его должны будут подписать Путин, Зеленский, Макрон и Меркель. Что ж, будем ждать 9 декабря», - заявил Михаил Гусман НСН.
«Газпром» окончательно проиграл «Нафтогазу Украины»
«Газпром» окончательно проиграл «Нафтогазу Украины». Согласно этому решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогазу» была присуждена компенсация в 2,5 миллиарда долларов.
Михаил Гусман: «По лентам, которые проходят по лентам информагентств, в том числе, и нашего информагентства ТАСС, это окончательное решение Арбитража и, по-моему, дальше уже апеллировать «Газпрому» не приходится». Тем не менее, это решение было принято»,- резюмировал он, общаясь с НСН.
Авиасообщение между Россией и Грузией могут восстановить в 2020 году
Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено к первой половине 2020 года. Ранее рассматривалась возможность возобновить рейсы до Нового года. Однако препятствием к осуществлению планов стали нынешние протесты в Тбилиси.
Михаил Гусман: «Возобновление авиасообщения, безусловно, очень ждут туристы. И грузинские, и российские. По нашей информации оно могло состояться еще в этом году, но мы с вами знаем о волнениях, о протестных акциях в Тбилиси, что в данной ситуации является не очень хорошим фоном. И все же будем ждать начала полетов самолетов между Россией и Грузией в первой половине 2020 года», - сказал он НСН.
ВЦИОМ: Менее 5% молодых россиян планируют уехать из страны
ВЦИОМ провел опрос молодых людей (до 35 лет) и выяснил, что только 4,8% из них хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства.
Михаил Гусман: «Должен сказать, что эта цифра, менее 5%, вполне соответствует аналогичным показателям в других развитых странах», - подчеркнул Михаил Гусман в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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