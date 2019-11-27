Гусман: Молодёжь бежит не только из России

Михаил Гусман: «Возобновление авиасообщения, безусловно, очень ждут туристы. И грузинские, и российские. По нашей информации оно могло состояться еще в этом году, но мы с вами знаем о волнениях, о протестных акциях в Тбилиси, что в данной ситуации является не очень хорошим фоном. И все же будем ждать начала полетов самолетов между Россией и Грузией в первой половине 2020 года», - сказал он НСН.

