Гусев: В масштабах Китая заболевших даже не заметить

Павел Гусев: «Все, что здесь приводится – это характерно было и есть для государств с тоталитарным режимом. Именно там воспитывались черты у руководителя, у партийного боса, что он превыше всех, знает лучше и больше всех, и так далее. Мы с вами только 25 лет как ушли от тоталитаризма. Мы цивилизованная страна, Россия – цивилизация. Но мы прошли очень сложный путь политического авантюризма и мракобесия, который и привел к тому, что у нас появились руководители, которые стали царьками. Мне кажется, что с развитием гражданского общества, эти явления рано или поздно исчезнут», – делится своим мнением с НСН Павел Гусев.

