Гусев: В масштабах Китая заболевших даже не заметить
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Россия с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем
Российская граница на Дальнем Востоке закрыта в рамках мер по защите от коронавируса. Между тем, число погибших в Китае от пневмонии превысило отметки в двести человек, а число заболевших приближается к 10-ти тысячам.
Павел Гусев: «Конечно, ужасные новости. Они психологически воздействуют на любого человека, и понимание возрастающей опасности делает нас все более и более осторожными и, в то же время, нервными. Но, вы не забывайте, что в Китае живет не два миллиона, не сто сорок миллионов человек, там живет больше миллиарда. И если сопоставить с этим количеством число заболевших – это не просто доля, это тысячные доли процентов, вы их даже не заметите. Подумайте об этом, и успокойтесь», – отмечает в беседе с НСН Павел Гусев.
В проект новой Конституции внесут более ста поправок
Рабочая группа предложила более ста поправок в Конституцию. Вместе с тем, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закон о поправках в Конституцию вступит в силу лишь в том случае, если он будет поддержан россиянами на общероссийском голосовании.
Павел Гусев: «Это замечательно! Но я хочу напомнить, когда мы с вами идем голосовать на выборы президента, приходит меньше пятидесяти процентов граждан России. Как вы думаете, сколько придет на голосование по этим поправкам?» – комментирует он для НСН.
Выяснилось, каких руководителей не любят россияне
Россияне назвали самые ненавистные черты руководителя. Ими стали «нечеткая постановка задач», «чрезмерная эмоциональность и нервозность» и «высокомерие». Об этом говорится в исследовании сервиса «Мегаплан».
Павел Гусев: «Все, что здесь приводится – это характерно было и есть для государств с тоталитарным режимом. Именно там воспитывались черты у руководителя, у партийного боса, что он превыше всех, знает лучше и больше всех, и так далее. Мы с вами только 25 лет как ушли от тоталитаризма. Мы цивилизованная страна, Россия – цивилизация. Но мы прошли очень сложный путь политического авантюризма и мракобесия, который и привел к тому, что у нас появились руководители, которые стали царьками. Мне кажется, что с развитием гражданского общества, эти явления рано или поздно исчезнут», – делится своим мнением с НСН Павел Гусев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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