Гусев: протестное движение в США набирает обороты

Павел Гусев: «Одно дело объявить, а другое – видеть, что происходит на самом деле, а во многих штатах и городах происходят протестные движения, поджоги, разгромы помещений. Все это говорит о том, что пока не затихло, а, может быть, только набирает силу то протестное движение, которое создал и предыдущий президент, и создается нынешней администрацией. На мой взгляд, сегодня Соединенные Штаты переживают достаточно сильный политический кризис. И я думаю, что в ближайшие годы будут какие-то преобразования. Какие – давайте посмотрим, это будет весьма любопытно», – прокомментировал в эфире НСН Павел Гусев.

