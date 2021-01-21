Гусев: протестное движение в США набирает обороты
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Байден объявил 20 января национальным днем единства в США
Новый президент США Джо Байден объявил день своей инаугурации – 20 января – национальным днем единства в Штатах.
Павел Гусев: «Одно дело объявить, а другое – видеть, что происходит на самом деле, а во многих штатах и городах происходят протестные движения, поджоги, разгромы помещений. Все это говорит о том, что пока не затихло, а, может быть, только набирает силу то протестное движение, которое создал и предыдущий президент, и создается нынешней администрацией. На мой взгляд, сегодня Соединенные Штаты переживают достаточно сильный политический кризис. И я думаю, что в ближайшие годы будут какие-то преобразования. Какие – давайте посмотрим, это будет весьма любопытно», – прокомментировал в эфире НСН Павел Гусев.
Прокуроры потребовали заблокировать сайты с призывами к протестам
Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами к участию в митингах 23 января.
Павел Гусев: «Думаю, что это абсолютно правильное решение. Это несанкционированные митинги, призывы к ним, прежде всего, затрагивают подростков, детей. И в этом весь ужас и цинизм ситуации, политический цинизм, которым пользуются отдельные личности. Если дети и подростки выйдут, а некоторые собираются это сделать, то это будет удар по ним самим, по их будущему. Потому что нельзя, будучи маленьким, не понимаю, что происходит, поддаваться агиткам, которые под собой зачастую не имеют никакой силы», – сказал он в интервью НСН.
Большинство россиян сталкивались с недобросовестными работодателями
Девять из десяти россиян на своем карьерном пути сталкивались с недобросовестными работодателями, об этом пишет сервис «Работа.ру».
Павел Гусев: «К сожалению, это так. Бизнес в России достаточно молодой, 25 лет – это не срок, это вообще ничто. И за этот срок фиксировалось огромное количество фирм-однодневок, обманутых людей, из которых выманивали деньги. Конечно, здесь требуется абсолютно новая трактовка отдельных законов, связанных с бизнесом. Они должны не ужесточать, а упорядочивать отношения граждан с государством и работодателями. Мне кажется, что на сегодняшний день мы имеем только минусы в подобных законодательных актах», – отметил в беседе с НСН Павел Гусев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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