Гусев: Премьер-министр собирает статистику бедности вместо того, чтобы помогать людям
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Четырнадцать российских подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщили в Минобороны РФ.
Павел Гусев: «Служба в Вооруженных силах России – это не только очень почетно, но и очень ответственно и опасно. Нам остается только выразить соболезнования родным, близким погибших и, конечно, выразить соболезнования Минобороны. Ведомство наверняка сделает выводы и расследует случившееся, чтобы такие эпизоды не повторились ни для моряков, ни для других специалистов, которые служат в рядах Российской Армии», - подчеркнул Павел Гусев в эфире НСН.
Дмитрий Медведев объявил о запуске системы учёта благосостояния граждан России
Дмитрий Медведев объявил о запуске системы учёта благосостояния граждан России. Росстат с 2020 года начнёт оценивать уровень жизни каждого жителя с низкими доходами при помощи специальной информационной системы.
Павел Гусев: «Что вы делаете, уважаемый премьер-министр? Вы собираете какую-то статистику вместо того, чтобы реально помочь людям. Люди просят помощи, хотят, чтобы вы решили проблему бедности. В такой большой, богатой и могучей стране жизнь каждого ее гражданина должна быть нормальной. Для чего ваша статистика нужна простому, бедному человеку, который живет на мизерные доходы?», - поинтересовался он, общаясь с НСН.
Больше половины россиян намерены работать после достижения пенсионного возраста
Больше половины россиян намерены работать после достижения пенсионного возраста. Это выяснил Роструд в ходе проведенного опроса. Причем примерно треть из них хотели бы освоить новую профессию для того, чтобы зарабатывать на дому.
Павел Гусев: «Я должен сказать, что это – только мечты. Дело в том, что людей пенсионного возраста с неохотой берут даже по их привычной, давно освоенной профессии. А уж что касается получения новой профессии, мало кто согласится вкладывать деньги в обучение пенсионера, для того, чтобы потом взять его на работу. Больше похоже на фантастику, но иногда фантастика становится счастьем для кого-то», - заявил он НСН.
Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики
Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики. Такой законопроект разработало ведомство. Обязательное исследование на употребление запрещенных веществ будет введено в порядок проведения профосмотров.
Павел Гусев: «Должен сказать, что это уже не первая попытка Минздрава (да и других структур) проводить такие тесты. В этом, наверное, есть здравое зерно: так можно вовремя обнаружить, что подросток совершил необдуманный поступок. Но, с другой стороны, не нарушаются ли таким образом его права, как человека и гражданина. И вот здесь, как мне кажется, нужно все тщательно обдумать, иначе мы можем подвергнуть подростков моральным унижениям и, тем самым, причинить им вред», - подчеркнул Павел Гусев, общаясь с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.