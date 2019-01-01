Авторские новости

Гусев: Премьер-министр собирает статистику бедности вместо того, чтобы помогать людям

2 июля21:38

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Четырнадцать российских подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщили в Минобороны РФ.

Павел Гусев: «Служба в Вооруженных силах России – это не только очень почетно, но и очень ответственно и опасно. Нам остается только выразить соболезнования родным, близким погибших и, конечно, выразить соболезнования Минобороны. Ведомство наверняка сделает выводы и расследует случившееся, чтобы такие эпизоды не повторились ни для моряков, ни для других специалистов, которые служат в рядах Российской Армии», - подчеркнул Павел Гусев в эфире НСН

2

Дмитрий Медведев объявил о запуске системы учёта благосостояния граждан России

Дмитрий Медведев объявил о запуске системы учёта благосостояния граждан России. Росстат с 2020 года начнёт оценивать уровень жизни каждого жителя с низкими доходами при помощи специальной информационной системы.

Павел Гусев: «Что вы делаете, уважаемый премьер-министр? Вы собираете какую-то статистику вместо того, чтобы реально помочь людям. Люди просят помощи, хотят, чтобы вы решили проблему бедности. В такой большой, богатой и могучей стране жизнь каждого ее гражданина должна быть нормальной. Для чего ваша статистика нужна простому, бедному человеку, который живет на мизерные доходы?», - поинтересовался он, общаясь с НСН.  

3

Больше половины россиян намерены работать после достижения пенсионного возраста

Больше половины россиян намерены работать после достижения пенсионного возраста. Это выяснил Роструд в ходе проведенного опроса. Причем примерно треть из них хотели бы освоить новую профессию для того, чтобы зарабатывать на дому.

Павел Гусев: «Я должен сказать, что это – только мечты. Дело в том, что людей пенсионного возраста с неохотой берут даже по их привычной, давно освоенной профессии. А уж что касается получения новой профессии, мало кто согласится вкладывать деньги в обучение пенсионера, для того, чтобы потом взять его на работу. Больше похоже на фантастику, но иногда фантастика становится счастьем для кого-то», - заявил он НСН

4

Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики

Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики. Такой законопроект разработало ведомство. Обязательное исследование на употребление запрещенных веществ будет введено в порядок проведения профосмотров.

Павел Гусев: «Должен сказать, что это уже не первая попытка Минздрава (да и других структур) проводить такие тесты. В этом, наверное, есть здравое зерно: так можно вовремя обнаружить, что подросток совершил необдуманный поступок. Но, с другой стороны, не нарушаются ли таким образом его права, как человека и гражданина. И вот здесь, как мне кажется, нужно все тщательно обдумать, иначе мы можем подвергнуть подростков моральным унижениям и, тем самым, причинить им вред», - подчеркнул Павел Гусев, общаясь с НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Павел ГусевАвторские Новости

авторские новости