Гусев: Премьер-министр собирает статистику бедности вместо того, чтобы помогать людям

Павел Гусев: «Должен сказать, что это уже не первая попытка Минздрава (да и других структур) проводить такие тесты. В этом, наверное, есть здравое зерно: так можно вовремя обнаружить, что подросток совершил необдуманный поступок. Но, с другой стороны, не нарушаются ли таким образом его права, как человека и гражданина. И вот здесь, как мне кажется, нужно все тщательно обдумать, иначе мы можем подвергнуть подростков моральным унижениям и, тем самым, причинить им вред», - подчеркнул Павел Гусев, общаясь с НСН.

