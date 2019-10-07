Гусев: Москва в России - это отдельное государство

Павел Гусев: «Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день мы увеличиваем численность населения за счет мигрантов. У нас уже многие школы состоят сплошь из детей, семьи которых приехали из ближнего и дальнего зарубежья. Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это может привести к каким-то трагическим последствиям! Нет! Школа, город и страна не смогут измениться до такой степени, чтобы мы превратились в маленькую (или большую) Киргизию. Это все естественно и существует во всем мире. Но делать такие прогнозы, на мой взгляд, бессмысленно, антинаучно и ни к чему хорошему не приведет», - подчеркнул Павел Гусев, общаясь с НСН.

