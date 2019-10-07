Гусев: Москва в России - это отдельное государство
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Естественный прирост населения в России начнется не ранее, чем в 2024 году
Естественный прирост населения в России начнется не ранее, чем в 2024 году. Согласно оценке ведомства, в 2020-2023 годах рост численности населения будет происходить за счет мигрантов, а с 2024-го — за счет естественного и миграционного приростов.
Павел Гусев: «Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день мы увеличиваем численность населения за счет мигрантов. У нас уже многие школы состоят сплошь из детей, семьи которых приехали из ближнего и дальнего зарубежья. Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это может привести к каким-то трагическим последствиям! Нет! Школа, город и страна не смогут измениться до такой степени, чтобы мы превратились в маленькую (или большую) Киргизию. Это все естественно и существует во всем мире. Но делать такие прогнозы, на мой взгляд, бессмысленно, антинаучно и ни к чему хорошему не приведет», - подчеркнул Павел Гусев, общаясь с НСН.
Москва возглавила рейтинг российских городов по уровню зарплат
Москва возглавила рейтинг российских городов по уровню зарплат. Там в среднем платят по 96,9 тыс рублей, этого, по подсчетам авторов исследования, должно хватить на 3,83 стандартных потребительских набора. В первую пятерку также попали Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск. На среднюю зарплату в этих городах можно купить более трех потребительских наборов. Рейтинг составили на основе на основе муниципальной статистики за январь–июнь 2019 года по крупным и средним предприятиям.
Павел Гусев: «Про Москву, в данном случае, даже говорить не стоит. Это – отдельное государство в составе Российской Федерации. Все остальные города, о которых идет речь в этой новости – или нефтедобывающие, или газодобывающие, или имеют мощную базу, куда государство вливает огромные деньги. Почему в этом списке нет Рязани, или, например, Тверской области? Давайте говорить о том, как там изменить ситуацию. А то, что в Ханты-Мансийске всегда будут деньги… Будут! И в Сургуте будут. И в Москве будут», - констатировал он в беседе с НСН.
В России выписали первый штраф за курение на балконе
В России выписали первый штраф за курение на балконе, которое привело к пожару. Нарушителю придется заплатить четыре тысячи рублей.
Павел Гусев: «Правильно сделали! Я сам, когда жил в многоэтажном доме, наблюдал, как на балкон прилетали окурки. Ветром окурок может занести не только на балкон, но и в форточку. Или в детскую коляску, такой случай был совсем недавно. Младенец пострадал потому, что какой-то беспечный человек покурил, бросил не потушенный окурок вниз, и он попал в коляску, где спал ребенок. Детское одеяло загорелось. Вот где опасность! И здесь нужны гораздо более строгие меры, чем штраф в 4 тысячи рублей», - подчеркнул Павел Гусев в эфире НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Российский фильм «Дылда» вошел в лонг-лист премии «Оскар»
- Сбербанк сообщил об утечке данных 5 тысяч клиентов
- СМИ сообщают об ударах турецкой авиации по северу Сирии
- Сирийские курды просят у России и Дамаска защиты от вторжения Турции
- Пентагон инициировал разговор с Шойгу