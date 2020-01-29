Грымов думает о пьесе про зарождение фашизма — для Украины
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ушедшего дня.
СМИ: Авиасообщение между Россией и Египтом возобновится в апреле
Авиаперелёты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновиться в последних числах апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный египетский источник.
Юрий Грымов: «Перед этим страны должны будут подписать протокол авиабезопасности, и я думаю, что это произойдет. Потому что отсутствие авиасообщения межу странами очень сильно ударяет по туриндустрии Египта, да и по нашим туристам, которые хотят не просто по пляжам отдыхать, а увидеть уникальное. Там есть, что смотреть, один каирский музей чего стоит. Поэтому, как только – сразу все в Каир», – рассказывает в интервью НСН Юрий Грымов.
В Китае начали арестовывать за фейки о коронавирусе
В Китае начали арестовывать за фейковые данные о коронавирусе. Первый такой случай произошел в городе Тяньцзинь.
Юрий Грымов: «Понятно, что есть спекуляция, в России этим тоже занялись без всяких исследований. Никто не может до конца понять, что это за заболевание, зато наши рекламные службы рекомендуют «Арбидол» от коронавируса. Стыд и бред. Паники быть не должно. Знаете, если бы с радиослушателями был интерактив, я бы спросил их мнение, как они думают, мы в очередной раз все профукаем, опять будем замалчивать, сильно упустим ситуацию, а потом ее будем спасать? Как вы думаете? Ответ повесим в воздухе», – говорит он в эфире НСН.
Кравчук оправдал заявление Зеленского об СССР и Второй мировой войне
Экс-президент Украины Леонид Кравчук оправдал слова Зеленского, заявившего, что ко Второй мировой войне привел сговор СССР и фашистской Германии. Кравчук отметил, что создание союза якобы обсуждалось на встрече между Гитлером и Сталиным во Львове, что, по мнению политика, закреплено документом и «не является секретом».
Юрий Грымов: «Конечно, это безумная глупость. И Польша заявила, что, оказывается, американцы освобождали пленных из концлагерей. Может быть, это является той каплей, которая подталкивает меня делать спектакль про войну в театре «Модерн». Эта лирическая трогательная история называется «Человек с глазами Моцарта». Так я намекаю на того самого немца, который пришел. Эти же люди, очень образованные, воспитанные на прекрасной литературе, буквально за десять лет превратились в выродков. И я очень хочу с этим спектаклем поехать на Украину, показать им. Ребят, давайте сохранять здравый смысл, не забывать», – комментирует он специально для НСН.
Новый министр связи предложил дать силовикам доступ к личным данным россиян
Новый министр связи России предложил дать силовикам онлайн-доступ к личным данным россиян. Предлагается открыть государственные данные, данные банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
Юрий Грымов: «Куда мы катимся? Где такое вообще возможно? Видимо скоро предложат отменить суд совсем, а людей можно посадить на цепь, чтобы их было видно и они далеко не ходили», – подытоживает в беседе с НСН Юрий Грымов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.