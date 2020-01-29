Грымов думает о пьесе про зарождение фашизма — для Украины

Юрий Грымов: «Понятно, что есть спекуляция, в России этим тоже занялись без всяких исследований. Никто не может до конца понять, что это за заболевание, зато наши рекламные службы рекомендуют «Арбидол» от коронавируса. Стыд и бред. Паники быть не должно. Знаете, если бы с радиослушателями был интерактив, я бы спросил их мнение, как они думают, мы в очередной раз все профукаем, опять будем замалчивать, сильно упустим ситуацию, а потом ее будем спасать? Как вы думаете? Ответ повесим в воздухе», – говорит он в эфире НСН.

