Группа Гудтаймс: астрономам лучше поискать признаки жизни за МКАД

Артем Шаров: «Мы как гастролирующие музыканты можем сказать, что за такими открытиями не обязательно было доставать огромный телескоп или ждать снимков с каких-нибудь спутников. Можно выехать чуть-чуть подальше от Москвы, буквально за 100-150 км, и там есть такие населенные пункты, где признаков жизни вообще нет. Вот лучше бы там их нашли, а еще лучше, чтобы создали эти условия для людей или каких-нибудь внеземных цивилизаций», - сказал музыкант.

