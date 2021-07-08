Группа Гудтаймс: астрономам лучше поискать признаки жизни за МКАД
Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Робот-экскурсовод появился в сельской библиотеке в Удмуртии
Робот, умеющий проводить экскурсии и презентации, фотографировать и записывать видео, появился в сельской библиотеке в Удмуртии.
Артем Шаров: «На мой взгляд, это феноменальная новость! Вы только представьте, каких объемов и размеров эта библиотека, раз по ней водят экскурсии! Какие объемы информации там хранятся, что человеческий мозг не смог это все запомнить и пришлось прибегнуть к услугам робота. Робот все запомнил и все вам расскажет», - уверен артист.
Ученые нашли признаки жизни на спутнике Сатурна
Астрономы Университета Аризоны (США) и Университета Paris Sciences et Lettres (Франция) обнаружили загадочный источник метана, который, как они предполагают, может скрываться в океане под ледяной корой Энцелада, спутника Сатурна. Ученые не исключают, что источником могут быть живые организмы.
Артем Шаров: «Мы как гастролирующие музыканты можем сказать, что за такими открытиями не обязательно было доставать огромный телескоп или ждать снимков с каких-нибудь спутников. Можно выехать чуть-чуть подальше от Москвы, буквально за 100-150 км, и там есть такие населенные пункты, где признаков жизни вообще нет. Вот лучше бы там их нашли, а еще лучше, чтобы создали эти условия для людей или каких-нибудь внеземных цивилизаций», - сказал музыкант.
Вышел трейлер версии "Основного инстинкта" с удаленными цензурой кадрами
Релиз ролика состоялся незадолго до выхода культовой ленты в российских кинотеатрах. В России "Основной инстинкт" на большом экране будет показан впервые, премьера планируется 29 июля.
Артем Шаров: «Господа, куда катится этот мир! «Основной инстинкт» – это культовая кинематографическая вещь, Шэрон Стоун – культовая актриса, красивая женщина с красивыми ногами, красиво перекинула ногу на ногу и стоило это того, чтобы вырезать эту сцену? До этого миллионы людей посмотрели этот фильм, по-моему, никого это не испортило, никто не свернул на ненужную дорожку после просмотра этого фильма. Но «жираф большой – ему видней», - заключил он.
Саунд-продюсер Моргенштерна рассказал о депрессии из-за денег
21-летний Слава Мэрлоу, известный по совместным работам с Моргештерном, заявил, что в стремлении к деньгам и славе «убил в себе творца». Артист признался, что сейчас ему приходится употреблять антидепрессанты.
Артем Шаров: «Зная, какое сейчас место занимает на музыкальном рынке сам Моргенштерн и его саунд-продюсер, можно сделать вывод, что депрессия вызвана тем, что деньги уже некуда тратить. И деньги приходится постоянно перекладывать снизу вверх, потому что денег столько, что они начинают портиться. Я предлагаю всем поддержать саунд-продюсера, написать ему какое-то письмо, чтобы он не расстраивался. Все наладиться, когда-нибудь его деньги все-таки кончатся», - резюмировал артист.
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