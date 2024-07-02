В Москве появится «Театр на Цветном», основанный на клоунаде

Новый театр будет создан компанией МТС Live, ресторанным холдингом Pinskiy&Co Антона Пинского и первым в России клоунским лейблом «Клаунхаус», сообщают организаторы проекта.

Зрителям намерены представить уникальные представления, в которых клоунада предстанет в сочетании с акробатикой, трюками, современной хореографией, актуальной музыкой и аудиовизуальными технологиями.

В роли креативного продюсера выступит Андрей Фомин, который ранее работал над премией «Серебряная калоша» и другими культурно-массовыми мероприятиями. Над репертуаром будет работать основатель Фестиваля новой клоунады и первого в мире клоунского лейбла «Клаунхаус» Елизавета Гамбург. Она отметила, что лейбл уже объединил самых титулованных клоунов страны. Новый проект предоставит им площадку для выступлений, что будет способствовать и развитию жанра.

«Клоунада - многослойный жанр и один из самых сложных. Она разная, и, надеюсь, вместе с МТС Live нам удастся переломить стереотип восприятия клоунов как "аниматоров для детей"», - рассказала она.

Исследование интересов пользователей билетных сервисов МТС Live показало, что за последний год продажи билетов на комедийные концерты по всей стране увеличились на 234%. При этом активнее всего индустрия комедии развивается в Москве: количество проданных билетов в I квартале 2024 увеличилось более чем в 4 раза в сравнении с I кварталом 2022.

