В Москве появится «Театр на Цветном», основанный на клоунаде
В Москве появится «Театр на Цветном», в котором будет представлен репертуар, основанный на клоунаде. Театр разместится на месте бывшего концертного зала «Мир». На данный момент на объекте идут ремонтные работы, которые завершатся до конца 2024 года.
Новый театр будет создан компанией МТС Live, ресторанным холдингом Pinskiy&Co Антона Пинского и первым в России клоунским лейблом «Клаунхаус», сообщают организаторы проекта.
Зрителям намерены представить уникальные представления, в которых клоунада предстанет в сочетании с акробатикой, трюками, современной хореографией, актуальной музыкой и аудиовизуальными технологиями.
В роли креативного продюсера выступит Андрей Фомин, который ранее работал над премией «Серебряная калоша» и другими культурно-массовыми мероприятиями. Над репертуаром будет работать основатель Фестиваля новой клоунады и первого в мире клоунского лейбла «Клаунхаус» Елизавета Гамбург. Она отметила, что лейбл уже объединил самых титулованных клоунов страны. Новый проект предоставит им площадку для выступлений, что будет способствовать и развитию жанра.
«Клоунада - многослойный жанр и один из самых сложных. Она разная, и, надеюсь, вместе с МТС Live нам удастся переломить стереотип восприятия клоунов как "аниматоров для детей"», - рассказала она.
Исследование интересов пользователей билетных сервисов МТС Live показало, что за последний год продажи билетов на комедийные концерты по всей стране увеличились на 234%. При этом активнее всего индустрия комедии развивается в Москве: количество проданных билетов в I квартале 2024 увеличилось более чем в 4 раза в сравнении с I кварталом 2022.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн: В России может появиться статус ветерана журналистики особого риска
- Поджигателя флага РФ в подмосковных Химках осудили на 10 лет
- В Кении снова начались протесты, власти применили газ и бронетехнику
- Судья не пожал руку капитану сборной США по футболу после матча Кубка Америки
- Ле Пен заявила, что Макрон готовит «административный госпереворот»
- Спрос на летние туры в Краснодарский край за год вырос в два раза
- Экс-капитан хоккейного «Трактора» Смирнов умер в 43 года
- Деловую программу Шукшинского кинофестиваля посвятят ИИ в кино
- Экс-главу отдела Роспотребнадзора приговорили к лишению свободы за взятки
- США сократили поставки СПГ в Европу до двухлетнего минимума
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru