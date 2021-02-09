Быть соседом-алкоголиком мне легко. Гаркуша о съемках с Пьером Ришаром

Уже 11 февраля в широкий прокат выходит фильм «Кроличья лапа» режиссёра Наны Джорджадзе, кроме российских актеров в нем принял участие Пьер Ришар, а одну из ролей сыграл фронтмен легендарной группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. В интервью НСН музыкант рассказал, как проходили съемки картины.

- Как быстро согласились принять участие в фильме и знали ли вы до того режиссера картины?

- Режиссера фильма Нану Джорджадзе, к сожалению, не знал, но слышал, что она снимала Пьера Ришара и других замечательных артистов. Меня пригласили на беседу с Наной, мы, сидючи на балкончике на Старо-Невском проспекте, разговаривали где-то около часа. И я сразу согласился. Замечательная женщина, режиссер, и поэтому я сразу и согласился.

- Как вам роль, которую вам выпало играть в этой картине. Вы играете собирательный образ соседа-алкоголика.

- Начнем с того, что я сам в свое время алкогольствовал, сейчас я уже не употребляю алкоголь 25-й год, и это мне знакомо. Никаких трудов не составляло играть, тем более я не играл, я не актер. Была задача режиссерская: сидеть там, делать то, пройти туда, потом обратно, и сказать в одной из сцен немного слов. Тем более, что я просил дать мне роль без слов. Нана мне на это ответила: «У вас слов и нет». Меня это очень обрадовало.

- Была ли сцена, которая вам далась особенно тяжело?

- Все пошло легко, кроме одной сцены: я стою у окна и вою, стопа все не было и не было, поэтому вой получился очень долгий. Услышав его, в кадр прибежала Нана и спросила все ли у меня хорошо.

- Сейчас на постере фильма ваше имя и имя Пьера Ришара стоят друг за другом, как вы к этому относитесь?

- Это очень приятно! Ведь, я повторяю тысячу раз, я не актер, как Пьер Ришар. Он замечательный, великий актер! А я просто - Олег Гаркуша. Но, по словам людей, которые смотрели этот фильм и другие с моим участием, я выгляжу естественным на экране, и может быть, поэтому мне удается попасть в настроение фильмов.

- Удалось ли вам во время съемок увидится с Пьером Ришаром?

- К сожалению, нет, не сложилось.

- Видели ли вы сам фильм, может быт режиссёрскую версию?

- У меня правило смотреть фильмы только на экране. Я никогда даже плейбэки не смотрю.

Фильм «Кроличья лапа» режиссера Наны Джорджадзе рассказывает об истории любви в эпоху перемен, история француза и девушки из Санкт-Петербурга (тогда еще Ленинграда), хроника столкновения двух миров, которые тянутся друг к другу, но никак не могут найти точку гармонии.

Пьер Ришар сыграл дедушку главного героя, потомственного французского винодела, бесконечно преданного своему делу. Олег Гаркуша воплотил на экране собирательный образ загадочного, молчаливого сосед-алкоголика, постоянного обитателя коммунальной кухни, молчаливого и мудрого зрителя всего происходящего.

В фильме так же приняли участие Светлана Щедрина, Николя Дювошель («Жених на двоих», «Дочь землекопа», сериал «Налет»), Евгений Ткачук («Зимний путь», «Как Витька Чеснок…», сериал «Тихий Дон»), Евгения Добровольская, Александр Половцев и др.



