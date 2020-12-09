Феклистов: Праздники без музыки – не праздники вовсе

Евгений Феклистов: «Вполне справедливое утверждение, мне кажется, поскольку те люди, которые ругают демократию, они, скорее всего, мало знают историю этого вопроса. У нас в России демократии в полной мере и не было, поэтому говорить, что она у нас была, или критиковать ее не имеет смысла. В общем, проблема такая есть, будем решать ее с помощью просвещения, стараться исправить отношение к тому, что есть. Может у нас и не идеальный демократический строй, но лучше пока и не придумали», – отметил он в интервью НСН.

