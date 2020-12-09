Феклистов: Праздники без музыки – не праздники вовсе

Лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Россияне хотят отдыхать 31 декабря

Большинство россиян – 80% – поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем. Таковы результаты опроса на портале Superjob.

Евгений Феклистов: «Я, как и большинство россиян, поддерживаю идею сделать 31 декабря выходным днем для всех, кроме музыкантов. Вот музыкантам я разрешил бы поработать, особенно в эти непростые времена было бы хорошо Новый год встретить с гитарой в руках, петь песни для людей, которым хочется радоваться и веселиться, потому что без музыки праздники – и не праздники вовсе», – поделился своим мнением с НСН Евгений Феклистов.

2

Чайковский популярен среди иностранцев

Композитор Петр Чайковский стал самым популярным отечественным исполнителем у иностранных пользователей в этом году, сообщает музыкального сервиса Spotify.

Евгений Феклистов: «Я с этим согласен, потому что для меня два самых выдающихся композитора в мировой музыке являются Петр Чайковский и Иоганн Себастьян Бах. Но так как Бах не является нашим соотечественником, то симпатия к Чайковскому со стороны иностранных слушателей вполне оправдана, присоединяюсь», – сказал он в эфире НСН.

3

Познер перечислил причины негативного отношения россиян к демократии

Неграмотность, зависть и комплекс неполноценности являются основными причинами отрицательного отношения многих россиян к демократии. Такое мнение на своем сайте высказал журналист Владимир Познер.

Евгений Феклистов: «Вполне справедливое утверждение, мне кажется, поскольку те люди, которые ругают демократию, они, скорее всего, мало знают историю этого вопроса. У нас в России демократии в полной мере и не было, поэтому говорить, что она у нас была, или критиковать ее не имеет смысла. В общем, проблема такая есть, будем решать ее с помощью просвещения, стараться исправить отношение к тому, что есть. Может у нас и не идеальный демократический строй, но лучше пока и не придумали», – отметил он в интервью НСН.

4

Каждый четвертый россиянин назвал стариков обузой

Примерно 25% россиян во время опроса согласились с утверждением, что «старшее поколение является обузой для молодежи». Об этом пишет РБК.

Евгений Феклистов: «Что можно сказать? Думаю, процентов 70 людей доживают до пожилого возраста и те, кому это суждено, вдруг осознают, что молодость – это очень сомнительное преимущество и очень быстро проходящее. Поэтому желаю этим 25% как можно быстрее осознать этот факт», – прокомментировал в интервью НСН Евгений Феклистов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба группы "Конец фильма"
ТЕГИ:Авторские НовостиКонец ФильмаЕвгений Феклистов
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