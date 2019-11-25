Феклистов призвал отменить ЕГЭ
Лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
ЕГЭ предложили дополнить заданиями на креативное мышление
Президент Российской академии наук Александр Сергеев предложил дополнить ЕГЭ заданиями на креативное мышление, чтобы школьники меньше занимались зубрежкой.
Евгений Феклистов: «Я бы пошел еще дальше и вообще отменил ЕГЭ, чтобы школьники меньше занимались зубрежкой: нет заданий, нет ЕГЭ, нет зубрежки. Все логично, не так ли?»,- спросил Евгений Феклистов в эфире НСН.
В России нашли поселок с самым смешным названием
Поселком с самым веселым названием в России стал Мутный материк в республике Коми. Победитель определился в ходе интернет-голосования. На победу претендовал, в том числе, Хохотуй в Забайкальском крае, Морозилка в Архангельской области, Бухалово на Ярославщине и Мухоудеровка на Белгородчине.
Евгений Феклистов: «В принципе, эти названия могли бы быть объединены в одно предложение или даже в один туристический маршрут. Ведь было бы неплохо достать из Морозилки Архангельской области Бухалово или Мухоудеровку и принять на грудь немножко Мутного, после чего устроить Хохотуй. Так что, любителям русской словесности и географии рекомендую посетить все эти волшебные места. Но, конечно, не слишком увлекайтесь Бухаловом! А всем, кто ведет здоровый образ жизни, я желаю продолжать в том же духе!» - заявил он НСН.
Twitter заблокировал аккаунт с хорошими новостями о России
Аккаунт проекта «Хорошие новости» в соцсети Twitter оказался внезапно заблокирован. По мнению авторов проекта, это может стать прецедентом, так как раньше соцсеть не была замечена в блокировке аккаунтов с хорошими новостями. Проект «Хорошие новости» появился пару месяцев назад. Он занимался новостями о достижениях России и её жителей в различных областях — от экономики до культуры.
Евгений Феклистов: «Не зря говорят: новости любо плохие, либо это не новости. Людей, конечно, интересуют преимущественно какие-то ужастики, какое-нибудь вопиющее насилие. Конечно, никто не ожидал, что Twitter примет эстафету такого «мирового зла». Но мы с вами, все-таки, люди добрые, мы – за хорошие новости, и когда-нибудь добро победит зло. А еще я думаю, что все эти блокировки – это временно и, в конце концов, в эфире останутся только хорошие новости. Все – впереди. Все зависит от нас!»- подчеркнул Евгений Феклистов, общаясь с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.