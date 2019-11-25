Феклистов призвал отменить ЕГЭ

25 ноября 201923:00

Лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

ЕГЭ предложили дополнить заданиями на креативное мышление

Президент Российской академии наук Александр Сергеев предложил дополнить ЕГЭ заданиями на креативное мышление, чтобы школьники меньше занимались зубрежкой.

Евгений Феклистов: «Я бы пошел еще дальше и вообще отменил ЕГЭ, чтобы школьники меньше занимались зубрежкой: нет заданий, нет ЕГЭ, нет зубрежки. Все логично, не так ли?»,- спросил Евгений Феклистов в эфире НСН

2

В России нашли поселок с самым смешным названием

Поселком с самым веселым названием в России стал Мутный материк в республике Коми. Победитель определился в ходе интернет-голосования. На победу претендовал, в том числе, Хохотуй в Забайкальском крае, Морозилка в Архангельской области, Бухалово на Ярославщине и Мухоудеровка на Белгородчине.

Евгений Феклистов: «В принципе, эти названия могли бы быть объединены в одно предложение или даже в один туристический маршрут. Ведь было бы неплохо достать из Морозилки Архангельской области Бухалово или Мухоудеровку и принять на грудь немножко Мутного, после чего устроить Хохотуй. Так что, любителям русской словесности и географии рекомендую посетить все эти волшебные места. Но, конечно, не слишком увлекайтесь Бухаловом! А всем, кто ведет здоровый образ жизни, я желаю продолжать в том же духе!» - заявил он НСН

3

Twitter заблокировал аккаунт с хорошими новостями о России

Аккаунт проекта «Хорошие новости» в соцсети Twitter оказался внезапно заблокирован. По мнению авторов проекта, это может стать прецедентом, так как раньше соцсеть не была замечена в блокировке аккаунтов с хорошими новостями. Проект «Хорошие новости» появился пару месяцев назад. Он занимался новостями о достижениях России и её жителей в различных областях — от экономики до культуры.

Евгений Феклистов: «Не зря говорят: новости любо плохие, либо это не новости. Людей, конечно, интересуют преимущественно какие-то ужастики, какое-нибудь вопиющее насилие. Конечно, никто не ожидал, что Twitter примет эстафету такого «мирового зла». Но мы с вами, все-таки, люди добрые, мы – за хорошие новости, и когда-нибудь добро победит зло. А еще я думаю, что все эти блокировки – это временно и, в конце концов, в эфире останутся только хорошие новости. Все – впереди. Все зависит от нас!»- подчеркнул Евгений Феклистов, общаясь с НСН.  

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Анастасия Михайлова
ТЕГИ:Конец ФильмаАвторские Новости