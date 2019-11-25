Феклистов призвал отменить ЕГЭ

Евгений Феклистов: «В принципе, эти названия могли бы быть объединены в одно предложение или даже в один туристический маршрут. Ведь было бы неплохо достать из Морозилки Архангельской области Бухалово или Мухоудеровку и принять на грудь немножко Мутного, после чего устроить Хохотуй. Так что, любителям русской словесности и географии рекомендую посетить все эти волшебные места. Но, конечно, не слишком увлекайтесь Бухаловом! А всем, кто ведет здоровый образ жизни, я желаю продолжать в том же духе!» - заявил он НСН.

