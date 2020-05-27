Федоров: Это не пандемия коронавируса – это пандемия страха

Валерий Федоров: «Казалось бы, отличный повод вновь поплакать, поворчать в связи с тем, что неравенство в нашей стране больше, чем где бы то ни было. А я рад. Это говорит о том, что базовые сектора в нашей экономике, прежде всего связанные с сырьем, с инфраструктурой, которые просели за последнее время, живы. Есть что-то в экономике, в нашей стране, что в постпандемическом, непредсказуемом мире стоит дороже, чем прежде. Жаль, что всего два долларовых миллиардера прибавилось. Мы знаем, что в Америке многие долларовые миллиардеры стали уже мультимиллиардерами», – отметил в интервью НСН Валерий Фёдоров.

