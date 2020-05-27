Федоров: Это не пандемия коронавируса – это пандемия страха
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии
За последние два месяца – в период пандемии – в России стало на два долларовых миллиардера больше. В список Forbes попали: глава рыбопромышленной группы «Норебо» Виталий Орлов и председатель совета директоров концерна «Россиум» Роман Авдееев.
Валерий Федоров: «Казалось бы, отличный повод вновь поплакать, поворчать в связи с тем, что неравенство в нашей стране больше, чем где бы то ни было. А я рад. Это говорит о том, что базовые сектора в нашей экономике, прежде всего связанные с сырьем, с инфраструктурой, которые просели за последнее время, живы. Есть что-то в экономике, в нашей стране, что в постпандемическом, непредсказуемом мире стоит дороже, чем прежде. Жаль, что всего два долларовых миллиардера прибавилось. Мы знаем, что в Америке многие долларовые миллиардеры стали уже мультимиллиардерами», – отметил в интервью НСН Валерий Фёдоров.
Опрос: Половина россиян с пользой провели время на самоизоляции
Около половины (53%) россиян считают, что продуктивно проводят время на самоизоляции. Почти треть (29%) респондентов признались, что не могут себя заставить что-либо делать в этот период. Об этом пишут «Новости. Mail.ru».
Валерий Федоров: «Опрос явно охватывал всех россиян вне зависимости от их социального статуса, то есть учатся ли они, работают и так далее. А ВЦИОМ некоторое время назад опросил только работающих. И выяснилось, что доля тех, кто работает на «удаленке», выросла восьмикратно. Не так страшен черт, как его малюют. Работать можно, пусть для большинства и без особого удовольствия. Но кто-то нашел себя в этом нестандартном режиме и совершенно не хочет возвращаться в офис. Конечно, таких меньшинство», – поделился он данными со слушателями НСН.
Россияне перестали закупаться в зарубежных онлайн-магазинах
Треть россиян отказались от покупок в зарубежных онлайн-магазинах на карантине в целях экономии или из-за боязни заразиться коронавирусом. Об этом сообщает аналитический центр НАФИ.
Валерий Федоров: «Пострадали, конечно, сильнее всего знаменитые китайские маркетплейсы. Названные причины – это, по сути, два главных аспекта текущего кризиса. Он и эпидемиологический, и экономический. Но самый главный аспект, о котором говорят мало, наша пандемия – это не пандемия коронавируса, это пандемия страха. Мы стали гораздо больше бояться, и это плохо», – прокомментировал Валерий Федоров в разговоре с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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