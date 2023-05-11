«Эльфы, Дюжев и Белуччи»: Культурный гид страны от «Эпидемии»
Евгений Егоров в эфире НСН похвалил Монику Белуччи и «Чебурашку» с Иваном Васильевичем, анонсировал хулиганский клип и перевыпуск «Загадки Волшебной страны», и назвал клевым вампирский мюзикл.
Концерты: «Хулиганство и Волшебная страна»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил вокалист пауэр-метал группы «Эпидемия» Евгений Егоров, приоткрывший дверь в мир фэнтези в ожидании «Нашествия».
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Московский рок-н-ролльный уикенд откроет группа СЛОТ с симфоническим оркестром (12 мая, Crocus City Hall), а «Uma2rman» даст концерт с участием космонавта Сергея Корсакова (17 мая, Urban), о котором рассказывал НСН лидер группы Владимир Кристовский. Также в столице пройдет необычное выступление рок-группы из Екатеринбурга «Курара» (15 мая), приглашающей фанатов в заброшенное здание старинного банка.
В Петербурге выступят Юрий Лоза (13 мая, Jagger), «МультFильмы» (13 мая, «Космонавт») и «Коррозия металла» (12 мая, «Время-N»), «Чиж & Co» отправится в Читу (14 мая) и Улан-Удэ (15 мая), Вячеслав Бутусов – в Череповец (14 мая), «Ария» - в Абакан (11 мая) и Красноярск (13 мая), а «Аффинаж» даст сразу четыре концерта за четыре дня в Ярославле, Владимире, Нижнем Новгороде и Пензе (с 11 по 14 мая).
Ну а «Эпидемия» 12 мая представит новую версию альбома «Загадка волшебной страны», песни из которого прозвучат и на фестивале «Нашествие».
Евгений Егоров:
«Конечно же, мы безумно рады, что фестиваль "Нашествие" состоится, потому что мы ждали его не один год. На фестивале мы представим программу из лучших хитов группы, включая также песни с альбома "Загадка волшебной страны", который мы перезаписали, и он выйдет 12 мая. Мы планируем сделать буквально несколько концертов в поддержку этого альбома, полноценного тура не будет, но мы дадим концерт 17 июня в Ростове-на-Дону на крыше под открытым небом, у нас уже был классный опыт выступления там, с удовольствием вернемся. А 7 июля в Санкт-Петербурге выступим в Саду Меншикова, это тоже достаточно интересная площадка под открытым небом, которую очень любят жители города», - рассказал НСН Евгений Егоров.
Он также объяснил, с чем связан перевыпуск альбома и анонсировал «хулиганский клип».
«Альбом 2001 года "Загадка волшебной страны" изначально был записан в достаточно посредственном качестве, поэтому по прошествии лет, переосмыслив аранжировки, мы решили перезаписать этот альбом в новом составе, который сегодня существует и процветает. У нас есть мнение, что этот альбом по звуку будет даже лучше, чем наш предыдущий альбом "Призраки и тени", хотя он тоже был весьма хорош. Мы готовим клип на одну из песен с этого альбома, а какую именно, вы узнаете 12 мая, так что ждать недолго. Я надеюсь, что всем понравится наше хулиганство на тему этой песни. Мы старались сделать, как нам нравится, чтобы наши слушатели насладились фэнтезийным настроением песни», - раскрыл секрет вокалист «Эпидемии».
Театр: Вампирский мюзикл и Онегин Дюжева
Самой популярной театральной постановкой выходных, по версии «Kassir.ru», стал моноспектакль Дмитрия Дюжева «Евгений Онегин» в Храме Христа Спасителя. Ну а Евгений Миронов представит в Екатеринбурге «народную мистерию» «Русский крест» по одноименной поэме Николая Мельникова.
Московских театралов также заинтересовали «Король – Арлекин» в Театре Романа Виктюка и «тараканья драма» о любви «Дихлофосу - нет!» в театральном центре «На Страстном».
В Казани идут на «Дон Жуана», в Красноярске на «Опричников», в Архангельске на «Новаторов», а в Санкт-Петербурге на мюзикл «Алмазная колесница».
Ну а Евгений Егоров, исполнивший роль золотого дракона Гилтиаса в метал-опере «Эпидемии» «Эльфийская рукопись: Сказание на все времена», похвалил мюзиклы «Бал вампиров» (на фото) и «Ничего не бойся, я с тобой».
Евгений Егоров:
«К сожалению, я редко хожу в театр, но у меня есть любимая постановка. Это мюзикл "Бал вампиров", основанный на иностранных хитах прошлого века, там именно про вампирскую тему, клевые и постановка, и музыка, и танцы, и оформление сцены. Все на самом высоком уровне, я достаточно сильно впечатлился и ходил не один раз на "Бал вампиров". Сначала он шел в Санкт-Петербурге, а потом в Москве, в МДМ. Сейчас, к сожалению, его нет, но идет мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" на песни группы "Секрет", на который я тоже сходил с огромным удовольствием. Я очень люблю творчество группы "Секрет", почти все песни, как на подбор», - признался вокалист «Эпидемии».
Кино: Хоббит, Моника и путешествия во времени
Главной кинопремьерой уикенда эксперты называют комедийный боевик «Мама мафия» с Моникой Белуччи (на фото). Также на экраны выйдут российские фильмы «14+ Продолжение», «Маскерад» и «Меньшее зло», байопик «Кто убил BlackBerry» и иранский триллер «Убийца "Священный паук"», получивший приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль.
Евгений Егоров заинтересовался фильмом с Белуччи, рассказал о любимых картинах и похвалил «Чебурашку».
Евгений Егоров:
«Я достаточно консервативен и так получилось, что люблю фильмы про путешествия во времени. Из наших отечественных фильмов это "Иван Васильевич меняет профессию", это культовое кино – обожаю, пересматриваю с удовольствием, а из американских "Назад в будущее", вся трилогия, каждый фильм - отдельный шедевр. "Властелин колец" я смотрел, он действительно меня впечатлил, я видел все серии и "Хоббита" смотрел, но почему-то пересматривать не тянет. Моника Белуччи - это актриса с большим бэкграундом, которая снимается в хороших картинах. Можно предположить, что, наверное, это будет хорошее кино. "Чебурашку" я заценил, мы сходили в кинотеатр всей семьей вместе с сыном и женой, нам очень понравилось, очень душевно получилось. Тоже своего рода фэнтези», - заключил собеседник НСН.
Он также рекомендовал всем книги Макса Фрая, назвав их «действительно классной литературой»
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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