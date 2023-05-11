«Эльфы, Дюжев и Белуччи»: Культурный гид страны от «Эпидемии»

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил вокалист пауэр-метал группы «Эпидемия» Евгений Егоров, приоткрывший дверь в мир фэнтези в ожидании «Нашествия».

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Московский рок-н-ролльный уикенд откроет группа СЛОТ с симфоническим оркестром (12 мая, Crocus City Hall), а «Uma2rman» даст концерт с участием космонавта Сергея Корсакова (17 мая, Urban), о котором рассказывал НСН лидер группы Владимир Кристовский. Также в столице пройдет необычное выступление рок-группы из Екатеринбурга «Курара» (15 мая), приглашающей фанатов в заброшенное здание старинного банка.

В Петербурге выступят Юрий Лоза (13 мая, Jagger), «МультFильмы» (13 мая, «Космонавт») и «Коррозия металла» (12 мая, «Время-N»), «Чиж & Co» отправится в Читу (14 мая) и Улан-Удэ (15 мая), Вячеслав Бутусов – в Череповец (14 мая), «Ария» - в Абакан (11 мая) и Красноярск (13 мая), а «Аффинаж» даст сразу четыре концерта за четыре дня в Ярославле, Владимире, Нижнем Новгороде и Пензе (с 11 по 14 мая).

Ну а «Эпидемия» 12 мая представит новую версию альбома «Загадка волшебной страны», песни из которого прозвучат и на фестивале «Нашествие».

