Драматург не согласился с низким рейтингом нового фильма с Ди Каприо

Валерий Печейкин: «Насколько я понял, это исследование одного из банков, но я не вполне смог понять, с чем они сравнивают этот декабрь с ноябрем или с декабрем прошлого года? Но так или иначе рост продаж билетов в театры не удивителен, поскольку в целом в России с годами растет число людей, которые ходят в театры. И меня, как человека, работающего в театре, это очень радует», - сказал драматург.

