Драматург не согласился с низким рейтингом нового фильма с Ди Каприо
Валерий Печейкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Россияне стали чаще покупать театральные билеты перед Новым годом
Россияне стали на 72% чаще в декабре 2021 года покупать билеты в театр перед главным зимним праздником, при этом средний чек одной такой покупки составил 3 399 рублей
Валерий Печейкин: «Насколько я понял, это исследование одного из банков, но я не вполне смог понять, с чем они сравнивают этот декабрь с ноябрем или с декабрем прошлого года? Но так или иначе рост продаж билетов в театры не удивителен, поскольку в целом в России с годами растет число людей, которые ходят в театры. И меня, как человека, работающего в театре, это очень радует», - сказал драматург.
Новый фильм с Леонардо Ди Каприо получил "гнилой" рейтинг
Большинство журналистов написали, что фильм, претендующий на комедию, получился несмешным и затянутым.
Валерий Печейкин: «Речь идет о фильме «Не смотри на верх», где Леонардо Ди Каприо и Дженефер Лоуренс играют двух астрономов. Они выяснили, что к Земле летит комета, которая уничтожит нашу планету. И весь фильм это рассказ о том, как два человека, сделавших открытие, пытаются донести эту информацию до политиков, до людей, до своих родственников. Получилось смешно и довольно мрачно. Мне фильм очень понравился»,- отметил собеседник НСН.
"Человек-Паук: Нет пути домой" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Человек-Паук: Нет пути домой" вновь стал лидером в прокате в России и СНГ за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Валерий Печейкин: «Именно этот фильм я берегу для просмотра в новогодние праздники, когда никто уже не будет работать, и когда не хочется ни о чем думать. Вот тогда, как мне кажется, и нужно смотреть «Человека-паука» про веселые, остроумные и акробатические приключения супер-героя», - добавил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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