Драгунский: Пьём херес, закусываем чили — живём долго и счастливо
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству
Михаил Горбачев обвинил США в том, что они стремятся к военному превосходству в мире.
Денис Драгунский: «Вы знаете, он совершенно прав. Соединенные Штаты действительно стремятся к этому превосходству. Другое дело, можно ли их в этом обвинять? Всякая супердержава, как Китай и Россия, безусловно, стремится к военному превосходству, чтобы полностью защитить себя от всяких неожиданностей. И чтобы рулить на нашей планете. К примеру, Парагвай и Лихтенштейн к этому не стремятся, и это совершенно естественно», – говорит Денис Драгунский в эфире НСН.
Каждый десятый предмет одежды является некачественным
Инспекторы Роспотребнадзора забраковали каждый десятый предмет одежды из всех, которые они проверяли в этом году. Но, по сравнению с результатами предыдущего года, количество некачественной одежды снизилось.
Денис Драгунский: «Вы знаете, на самом деле, конечно, 10% некачественной одежды – это, вроде бы, много. Но, с другой стороны, это соответствует знаменитому закону Старджона. Был такой фантаст. Согласно его закону, 90% всего на свете – это полное барахло. А тут получается, что полно барахло только 10%. То есть мы опровергли этот закон. Будем надеется, что в 2020 году будет только каждая сотая», – рассказывает он в беседе с НСН.
Способ продлить жизнь нашли в перце чили
Частое употребление жгучего перца чили способствует продлению жизни. Об этом заявили итальянские исследователи.
Денис Драгунский: «Мне кажется, итальянские исследователи пошли вслед за британскими учеными, которые назвали самые похмельные, то есть самые вредные, напитки. Это херес и портвейн. Остается только посоветовать людям, которые всерьез воспринимают советы как британских, так и итальянских ученых, попробовать закусывать херес перцем чили. И пожелать им долгих лет жизни и хорошего настроения», – комментирует он для НСН.
В России увеличилось производство черной икры
В 2019 году в России увеличилось производство черной икры.
Денис Драгунский: «На мой взгляд, это самая неактуальная, но очень интересная новость. Так как она касается меньшинства россиян», – подытоживает в интервью с НСН Денис Драгунский.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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