Драгунский: Пьём херес, закусываем чили — живём долго и счастливо

Денис Драгунский: «Вы знаете, на самом деле, конечно, 10% некачественной одежды – это, вроде бы, много. Но, с другой стороны, это соответствует знаменитому закону Старджона. Был такой фантаст. Согласно его закону, 90% всего на свете – это полное барахло. А тут получается, что полно барахло только 10%. То есть мы опровергли этот закон. Будем надеется, что в 2020 году будет только каждая сотая», – рассказывает он в беседе с НСН.

