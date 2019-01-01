Директор Третьяковки поспорила с директором Эрмитажа

Зельфира Трегулова: «Это сложный вопрос. Дискуссии о том, что является современным искусством, а что не является таковым, несмотря на то, что создается сегодня, продолжаются и будут продолжаться. Я думаю, что современное искусство – это то искусство, которое отражает нерв и пульс того времени, в которое оно создается. А фигуративное оно, абстрактное, или это концепт и инсталляция, на самом деле, роли не играет. Важно. чтобы это было искусство, глубокая эмоция, переживания и сильный художественный акт», - подчеркнула он в беседе с НСН.

