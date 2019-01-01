Директор Третьяковки поспорила с директором Эрмитажа
Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова специально для НСН подготовила топ главных, на её взгляд, новостей уходящего дня.
Федеральным властям разрешат использовать здания – объекты культурного наследия
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий федеральным органам власти безвозмездно использовать здания, относящиеся к объектам культурного наследия. Речь идет о памятниках истории и культуры, находящихся в государственной собственности и включенных в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ.
Зельфира Трегулова: «На самом деле, мне кажется, что это – хорошая новость. Иногда получается так, что если эти объекты культурного наследия оказываются в частной собственности, под видом реконструкции здание целиком сносится и на его месте возникает новодел. Таким образом мы теряем самое главное: подлинность»,- заявила НСН Зельфира Трегулова
Пиотровский заявил, что считает, что современного искусства не существует
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в беседе с журналистами заявил, что считает, что современного искусства не существует. «Есть искусство сегодняшнего дня, которое останется или не останется в истории», – заметил он. По мнению Пиотровского, классическое искусство намного больше созвучно современности, чем те работы, которые «создавались на злобу дня».
Зельфира Трегулова: «Это сложный вопрос. Дискуссии о том, что является современным искусством, а что не является таковым, несмотря на то, что создается сегодня, продолжаются и будут продолжаться. Я думаю, что современное искусство – это то искусство, которое отражает нерв и пульс того времени, в которое оно создается. А фигуративное оно, абстрактное, или это концепт и инсталляция, на самом деле, роли не играет. Важно. чтобы это было искусство, глубокая эмоция, переживания и сильный художественный акт», - подчеркнула он в беседе с НСН.
В Третьяковке пройдет фестиваль камерной музыки
Международный фестиваль камерной музыки VIVARTE пройдет в четвертый раз в Третьяковской галерее с 26 мая по 2 июня. Для жителей и гостей столицы выступят норвежские, датские и британские музыканты.
Зельфира Трегулова: «В этом году фестиваль приурочен к выставке великого норвежского художника Эдварда Мунка, которая проходит в Третьяковской галерее. Он проведет своих слушателей через все эмоции, которые возникают при взгляде на полотна великого норвежца. Это отчаяние, страх перед смертью, любовь и то, что любовь делает с человеком, ревность. Но, одновременно, это очищение, мудрость зрелости и катарсис. Выставка продлится до 15 июля», - напомнила Зельфира Трегулова в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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