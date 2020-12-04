Делягин: Отдыхать на Кипре безопаснее, чем в Турции

Михаил Делягин: «Это, безусловно, позитивная новость. Единственное, мы не знаем, что будет происходить до первого марта, до него все-таки почти три месяца. Хотя на перекладных мы в любом случае, думаю, летать сможем. Скорее всего, это будет хоть и дороже, чем летать в Турцию, но менее опасно. И с точки зрения коронавируса, и с точки зрения государственной политики в странах», – отметил Михаил Делягин в эфире НСН.

