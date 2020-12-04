Делягин: Отдыхать на Кипре безопаснее, чем в Турции

Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Кипр откроет границу для россиян с 1 марта

С первого марта 2021 года российские туристы смогут вернуться на пляжи Кипра.

Михаил Делягин: «Это, безусловно, позитивная новость. Единственное, мы не знаем, что будет происходить до первого марта, до него все-таки почти три месяца. Хотя на перекладных мы в любом случае, думаю, летать сможем. Скорее всего, это будет хоть и дороже, чем летать в Турцию, но менее опасно. И с точки зрения коронавируса, и с точки зрения государственной политики в странах», – отметил Михаил Делягин в эфире НСН.

2

25% россиянам нужен кредит на первоначальный взнос по ипотеке

Четверть желающих взять ипотеку россиян хотят оформить кредит на первоначальный взнос, показали результаты исследования финансового маркетплейса Юником24.

Михаил Делягин: «Такое сообщение производит катастрофическое впечатление, так как это означает, что люди на самом деле не смогут обслуживать эту ипотеку. Но в условиях, когда ипотека направлена не столько на обеспечение людей жильем, сколько на поддержку строительного комплекса и банковского сектора, я думаю, что препятствовать им в этом, буквально самоубийственном деле, никто не будет», – прокомментировал он для НСН.

3

В России заработала программа льготной ипотеки на частные дома

В России в пилотном режиме заработала программа льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство для семей с детьми.

Михаил Делягин: «Это хорошая новость, потому что это касается не только строительного комплекса, но и строительной отрасли в целом, в том числе, небольших строительных компаний, которые специализируются именно на частных домах», – сказал он в интервью НСН.

4

Бывшие президенты США будут агитировать вакцинацию на телевидении

Бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший примут участие в агитационной программе за вакцинацию от коронавируса на американском телевидении.

Михаил Делягин: «Понятно, почему в этой кампании не примет участие, как нас убеждают, избранный президент Байден. Дело в том, что в силу его ментального состояния, его агитация за что-либо даже в Соединенных Штатах с легендарной доверчивостью американцев, будет воспринята неоднозначно и, скорее всего, будет контрпродуктивной», – подытожил для слушателей НСН Михаил Делягин.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил Делягин
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