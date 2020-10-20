Делягин: в Москве могут создать «цифровой концлагерь»
Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Власти Москвы хотят отслеживать движение пешеходов
Власти Москвы хотят отслеживать движение пешеходов, собирая данные с их гаджетов, и формировать карты пассажиропотока в городе.
Михаил Делягин: «Достаточно странно, что до сих пор этого не делается, ведь есть данные по движению автомобилей. Я думаю, что это дело правильное и разумное, если бы не одно «но». Появились сообщения, что власти будут продавать соответствующие данные. И в силу ужесточения регулирования: установления камер, распознающих лица, установления систем, которые распознают каждый отдельно взятый телефон у граждан, все это создает серьезные опасения в вопросе создания того самого цифрового концлагеря, о котором так много говорится в последнее время. С одной стороны, карта пассажиропотока, конечно, необходима. А с другой стороны, это может использоваться для разнообразных репрессий. Мы достаточно хорошо знаем власти Москвы, знаем их реальные мотивации», – отметил Михаил Делягин в эфире НСН.
На пособия по безработице выделено почти 36 млрд рублей
Правительство выделило Роструду из резервного фонда почти 36 миллиардов рублей на пособия по безработице.
Михаил Делягин: «Государственные резервы исчерпаны к настоящему времени более чем на 90 процентов. Безработица оказалась благодаря коронавирусу выше, чем планировалось. Тех ничтожно малых средств, которые выделяются безработным, даже при определенной затрудненности регистрации в качестве безработного, мало. Но все же деньги выплачиваются, дополнительные средства на пособия выделены, это не так плохо», – сказал он в интервью НСН.
Объем свободных денег у россиян сократился на 25%
Объем свободных денег в российских семьях в сентябре сократился на 10 процентов по сравнению с августом и на 25 процентов относительно сентября прошлого года. Об этом свидетельствует исследование холдинга «Ромир», пишет ТАСС.
Михаил Делягин: «Это наглядно свидетельствует о глубине социально-экономического кризиса и о том, что первая волна «коронабесия» прошла, но ее последствия остались. И какой бы слабой не была вторая волна COVID-19, она усугубит эту ситуацию», – подытожил в беседе с НСН Михаил Делягин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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