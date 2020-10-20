Делягин: в Москве могут создать «цифровой концлагерь»

Михаил Делягин: «Достаточно странно, что до сих пор этого не делается, ведь есть данные по движению автомобилей. Я думаю, что это дело правильное и разумное, если бы не одно «но». Появились сообщения, что власти будут продавать соответствующие данные. И в силу ужесточения регулирования: установления камер, распознающих лица, установления систем, которые распознают каждый отдельно взятый телефон у граждан, все это создает серьезные опасения в вопросе создания того самого цифрового концлагеря, о котором так много говорится в последнее время. С одной стороны, карта пассажиропотока, конечно, необходима. А с другой стороны, это может использоваться для разнообразных репрессий. Мы достаточно хорошо знаем власти Москвы, знаем их реальные мотивации», – отметил Михаил Делягин в эфире НСН.

