Делягин: в Москве могут создать «цифровой концлагерь»

Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Власти Москвы хотят отслеживать движение пешеходов

Власти Москвы хотят отслеживать движение пешеходов, собирая данные с их гаджетов, и формировать карты пассажиропотока в городе.

Михаил Делягин: «Достаточно странно, что до сих пор этого не делается, ведь есть данные по движению автомобилей. Я думаю, что это дело правильное и разумное, если бы не одно «но». Появились сообщения, что власти будут продавать соответствующие данные. И в силу ужесточения регулирования: установления камер, распознающих лица, установления систем, которые распознают каждый отдельно взятый телефон у граждан, все это создает серьезные опасения в вопросе создания того самого цифрового концлагеря, о котором так много говорится в последнее время. С одной стороны, карта пассажиропотока, конечно, необходима. А с другой стороны, это может использоваться для разнообразных репрессий. Мы достаточно хорошо знаем власти Москвы, знаем их реальные мотивации», – отметил Михаил Делягин в эфире НСН.

2

На пособия по безработице выделено почти 36 млрд рублей

Правительство выделило Роструду из резервного фонда почти 36 миллиардов рублей на пособия по безработице.

Михаил Делягин: «Государственные резервы исчерпаны к настоящему времени более чем на 90 процентов. Безработица оказалась благодаря коронавирусу выше, чем планировалось. Тех ничтожно малых средств, которые выделяются безработным, даже при определенной затрудненности регистрации в качестве безработного, мало. Но все же деньги выплачиваются, дополнительные средства на пособия выделены, это не так плохо», – сказал он в интервью НСН.

3

Объем свободных денег у россиян сократился на 25%

Объем свободных денег в российских семьях в сентябре сократился на 10 процентов по сравнению с августом и на 25 процентов относительно сентября прошлого года. Об этом свидетельствует исследование холдинга «Ромир», пишет ТАСС.

Михаил Делягин: «Это наглядно свидетельствует о глубине социально-экономического кризиса и о том, что первая волна «коронабесия» прошла, но ее последствия остались. И какой бы слабой не была вторая волна COVID-19, она усугубит эту ситуацию», – подытожил в беседе с НСН Михаил Делягин.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаАвторские НовостиМихаил Делягин
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