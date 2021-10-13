«Бред полный!» Ткаченко о разрешении медикам ставить диагноз удаленно
Музыкант, участник группы «Ундервуд» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Крым не исключил введение QR-кодов
Власти Крыма могут ввести дополнительные антиковидные меры. Об этом сообщила вице-премьер республики, министр труда и соцзащиты Елена Романовская. Она уточнила, что рассматриваются такие меры как введение QR-кодов и дистанционного обучения в школах. Вместе с тем она сообщила, что локдаун объявлять власти не собираются.
Владимир Ткаченко: «Как правило, когда власти говорят, что чего-то они делать не собираются - со стопроцентной уверенностью можно сказать, что как раз это они делать и собираются. Об этом говорит вся многолетняя история не только Советского Союза, но и новой России», - сказал артист.
В России разрешат медикам ставить диагноз дистанционно
Российские медики смогут в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) ставить диагнозы пациентам без очной консультации. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на подготовленный министерством экономического развития РФ проект постановления правительства. В ведомстве подтвердили подлинность проекта, в ближайшее время он будет представлен на общественное обсуждение.
Владимир Ткаченко: «Бред полный! В моем окружении много врачей и я слышу, что они говорят о своей работе и всех новшествах, а теперь еще и диагноз можно ставить дистанционно. И решил это не доктор, решила не медицина, а решило Министерство экономического развития РФ. И именно это умиляет! Даже шутить не хочется на эту тему. Мне, кажется, что Министерство экономического развития РФ занимается не своим делом», - добавил музыкант.
Пол Маккартни назвал виновника распада The Beatles
Пол Маккартни назвал Джона Леннона виновником распада The Beatles. Ранее считалось, что в большей степени ответственность за творческий разлад лежит на Маккартни.
Владимир Ткаченко: «Вопрос, кто развалил Beatles, относится к риторическим. Он примерно такого же уровня, как вопрос, что было раньше - курица или яйцо. А еще говорят, что первым хотел уйти Ринго Старр во время «Белого» альбома. А потом Харрисон обиделся на Маккартни и тоже хотел уйти во время записи «Let it be». В общем, чего только не говорят. Я считаю, что осуждать людей, которые играли в этой величайшей группе всех вермен и народов, не очень гуманно», - резюмировал он.
Сериал «Игра в кальмара» по-прежнему лидирует на Netflix по популярности
Его увидели более 111 млн пользователей стримингового сервиса.
Владимир Ткаченко: «У нас в группе все музыканты только и говорят, что об этом сериале. Уже все посмотрели, похоже, кроме меня. Я очень хочу на это поглядеть. И вообще южнокорейские кинематографисты в последнее время творят чудеса», - сказал собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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