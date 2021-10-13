«Бред полный!» Ткаченко о разрешении медикам ставить диагноз удаленно

Владимир Ткаченко: «Вопрос, кто развалил Beatles, относится к риторическим. Он примерно такого же уровня, как вопрос, что было раньше - курица или яйцо. А еще говорят, что первым хотел уйти Ринго Старр во время «Белого» альбома. А потом Харрисон обиделся на Маккартни и тоже хотел уйти во время записи «Let it be». В общем, чего только не говорят. Я считаю, что осуждать людей, которые играли в этой величайшей группе всех вермен и народов, не очень гуманно», - резюмировал он.

