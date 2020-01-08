Бильжо: В 2020 году ждем оправдания Серебренникова
Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2019 года.
WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях
Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, а также лишить возможности проводить их на своей территории.
Андрей Бильжо: «Это печальное событие. Но это уже вторая история. А вы сами знаете, кто на ошибках не учится. Можно на каждом углу кричать о том, что меня никто не любит. А лучше задуматься, а почему тебя никто не любит? Может быть, ты в чем-то виноват? Пускай на эту тему подумают чиновники, которые подставили в этой истории спортсменов», – говорит Андрей Бильжо в интервью НСН.
Пилоты аварийного А321 получили «Героев России»
15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Жуковском на кукурузном поле. При этом никто не пострадал. Пилотaм Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину вручили звезды Героев России в Кремле.
Андрей Бильжо: «То, что они получили награду и посадили самолет в кукурузном поле, это вообще не самое главное. Главное, что они спасли людей. Вот это потрясающая история, пожалуй, самая яркая со знаком плюс в 2019 году. Мне кажется, что имя Дамир должно стать очень популярным в каждой семье людей, которым он спас жизнь», – комментирует он для НСН.
Украинцев обязали въезжать в Россию по загранпаспортам
Украинское правительство постановило, что с 1 марта 2020 года граждане страны больше не смогут въезжать на территорию России по внутренним паспортам. Сделать это можно будет только по загранпаспортам.
Андрей Бильжо: «Это еще одно печальное, на мой взгляд, событие. Вообще-то, если ты пришел кому-то в гости, перебил там всю посуду, потом требуешь от этого человека, когда он пришел к тебе, принести еще бутылку коньяка и торт, это как-то не очень хорошо. Такая аналогия пришла в мою голову. Может быть, у вас другая точка зрения», – отмечает он в беседе с НСН.
Акции против строительства храма в Екатеринбурге
В мае 2019 года в Екатеринбурге прошли массовые акции против строительства храма на месте сквера в центре города. Строительство было приостановлено, в городе провели опрос жителей, которые выбрали новую площадку под храм - на месте бывшего приборостроительного завода.
Андрей Бильжо: «Важно не то, что акции прошли, а важно, что люди отстояли сквер. Но, при этом, многие пострадали из этих людей и морально и физически. Хотелось бы, чтобы и в других местах нашей необъятной родины люди тоже отстаивали свою позицию», – отметил он в разговоре с НСН.
Кирилла Серебренникова освободили из-под домашнего ареста
Режиссёра Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реализацию проекта «Платформа». Дело было заведено в августе 2017 года, с этого момента и до апреля 2019 года режиссер находился под домашним арестом, затем мера пресечения была смягчена до подписки о невыезде.
Андрей Бильжо: «Плохо, что его довольно долго мучили. Его освободили из-под домашнего ареста, а затем начали мучить снова. Хотелось бы, чтобы в 2020 году эта история закончилась и закончилась полным оправданием», – высказывает надежду в эфире НСН Андрей Бильжо.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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