Бильжо: В 2020 году ждем оправдания Серебренникова

Андрей Бильжо: «Это печальное событие. Но это уже вторая история. А вы сами знаете, кто на ошибках не учится. Можно на каждом углу кричать о том, что меня никто не любит. А лучше задуматься, а почему тебя никто не любит? Может быть, ты в чем-то виноват? Пускай на эту тему подумают чиновники, которые подставили в этой истории спортсменов», – говорит Андрей Бильжо в интервью НСН.

