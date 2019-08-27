Бильжо раскрыл секрет молодости Путина
Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Одиноких пожилых граждан предложено начать пристраивать в «приемные семьи»
Одиноких пожилых граждан предложено начать пристраивать в так называемые приемные семьи. В качестве успешного опыта Министерство труда привел опыт Ханты-Мансийского автономного округа, где аналогичный проект действует уже в течение семи лет. Речь идет о дееспособных пожилых людях, а именно мужчинах старше 60 лет и женщин старше 55 лет, которые из-за возраста или самочувствия не в состоянии жить самостоятельно.
Андрей Бильжо: «Это здорово, что одинокие люди будут получать поддержку так называемых приемных семей. Но могут возникнуть сложности. Мужчина после 60 лет – еще вполне себе огурец. А вдруг он уведет у главы семейства, которое его примет, его половину? Или наоборот. Здесь нужно все тонко продумать. А так, идея хорошая. Я правда, не очень верю в ее реализацию, ну посмотрим», - сказал НСН Андрей Бильжо.
Испанские СМИ обратили внимание на внешний вид Путина
Испанское издание «Эль Мундо» заинтересовалось внешним видом Владимира Путина. Отмечается, что президент России сейчас выглядит лучше, чем 10 лет назад. Журналисты полагают, что российскому лидеру в свои 66 лет удается оставаться в хорошей форме благодаря достаточному сну, правильному питанию, спорту и отказу от алкоголя.
Андрей Бильжо: «Я думаю, Владимир Владимирович сейчас выглядит лучше, чем 10 лет назад, еще и потому, что чувствует любовь своего благодарного народа и отвечает взаимностью. А любовь, как известно – сила мощная и омолаживающая!» - отметил он, общаясь с НСН.
Большинство российских работодателей не поддерживают идею сиесты
Большинство российских работодателей не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время. Это выяснилось в ходе интернет-опроса. Отмечается, что 57 процентов работодателей и 44 процента работников высказались против идеи сиесты.
Андрей Бильжо: «Я думаю, дело тут в следующем: большинство работодателей спит в рабочее время утром и вечером, поэтому днем сиеста им не нужна. Не все, конечно, спят. Но думаю, что многие», - подчеркнул он в разговоре с НСН.
«Легенда №17» стал самым популярным российским фильмом XXI века
Фильм Николая Лебедева «Легенда №17» стал самой популярной российской кинолентой XXI века. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса «Кино Mail.ru». По информации Федерального агентства новостей, зрители разных возрастных групп поставили фильм Лебедева наибольшее число оценок на сервисе.
Андрей Бильжо: «И это правильно. В нашей стране любят легенды, любят хоккей и любят побеждать. В картине Лебедева все это есть. И еще скорость. Правда, кроме хоккея есть еще много всего другого, но надо же чем-то гордиться», - заявил в эфире НСН Андрей Бильжо.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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