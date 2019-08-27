Бильжо раскрыл секрет молодости Путина

Андрей Бильжо: «Это здорово, что одинокие люди будут получать поддержку так называемых приемных семей. Но могут возникнуть сложности. Мужчина после 60 лет – еще вполне себе огурец. А вдруг он уведет у главы семейства, которое его примет, его половину? Или наоборот. Здесь нужно все тонко продумать. А так, идея хорошая. Я правда, не очень верю в ее реализацию, ну посмотрим», - сказал НСН Андрей Бильжо.

