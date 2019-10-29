Бильжо: Хэллоуин - это жизнеутверждающий праздник!
Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Названы главные страхи россиян
Опрос «Левада-центра» выявил главные страхи российских граждан. По результатам социологического исследования, 61% россиян боится болезни своих детей и близких. На втором и третьем месте – страх войны и бедности.
Андрей Бильжо: «Абсолютно логичные страхи. И странно, что только 61% россиян боится болезни своих родных и близких. По-моему, этого должны бояться все. Все должны бояться болезни своих детей и думать о здоровье своих близких. Тем более, медицина наша не в лучшем положении, с лекарствами проблемы. Ну а что касается войны, если тебя будут по телевизору 24 часа в сутки пугать тем, что война неизбежна и на нас все хотят напасть, то, действительно, будет страшно», - отметил Андрей Бильжо в беседе с НСН.
Уровень бедности в России хотят начать считать по-новому
Минэкономразвития подготовило поправки в систему статистического учета уровня бедности в стране с учетом данных о налогах из ФНС и страховых взносах из ПФР.
Андрей Бильжо: «Друзья мои, стоит пройтись по улицам не Москвы и Петербурга, а других городов, стоит посмотреть на сильно пожилых граждан нашей Родины и вообще посмотреть по сторонам и с бедностью в России многое станет понятно», - заявил он НСН.
Названы самые популярные направления отдыха россиян в ноябре
Названы самые популярные направления отдыха россиян в ноябре. Большинство наших граждан будут путешествовать по стране. Лидируют Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Из зарубежных же направлений особенно популярны Италия, Турция и Испания.
Андрей Бильжо: «Как-то Игорь Губерман сказал, что нужно объездить все страны мира чтобы потом никуда не ездить, а ездить только в Италию. Это страна, в которой концентрация солнца, улыбок, да всего, чего хотите! Про вино, заметьте, я сейчас не сказал ни слова. Так что, я выбираю Италию. Хоть Турция с Испанией тоже хороши, и Москва с Санкт-Петербургом. Про Сочи ничего сказать не могу – я там был давно», - признался он, общаясь с НСН.
Отмечать Хэллоуин будут только 3% россиян
Отмечать Хэллоуин будут только 3% россиян. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, чаще других заявляют о таких намерениях молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет из Москвы и Петербурга.
Андрей Бильжо: «Отмечать Хэллоуин в нашей стране мы начали всего лет 20 назад, когда начали путешествовать и узнавать что-то о других странах. И ничего страшного в этом празднике нет. То есть, страшное есть, но это страшное – довольно смешное. Праздник забавный, потому, что он не про смерть, а про жизнь! Пусть все наряжаются, как хотят, и празднуют, что хотят! Человек должен быть свободным и не бояться смерти», - подчеркнул Андрей Бильжо в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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