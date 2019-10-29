Бильжо: Хэллоуин - это жизнеутверждающий праздник!

Андрей Бильжо: «Как-то Игорь Губерман сказал, что нужно объездить все страны мира чтобы потом никуда не ездить, а ездить только в Италию. Это страна, в которой концентрация солнца, улыбок, да всего, чего хотите! Про вино, заметьте, я сейчас не сказал ни слова. Так что, я выбираю Италию. Хоть Турция с Испанией тоже хороши, и Москва с Санкт-Петербургом. Про Сочи ничего сказать не могу – я там был давно», - признался он, общаясь с НСН.

