Барабанов: Эминем - недосягаемая высота для современных «мастеров рэпа»
Музыкальный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Борис Барабанов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Креативные индустрии поддержат на 40 млн рублей
Краудлендинговая платформа Ko-Fi совместно с Национальным фондом поддержки правообладателей поддержит создателей контента и креативный бизнес на 40 млн рублей в 2022 году. Сумма будет распределена среди более чем 100 проектов уже к декабрю. Поддержка распространяется на представителяй следующих индустрий ― музыки, кино, дизайна, концертной деятельности, изобразительного искусства, телевидения, образования, издательского дела и литературы, авторам видеоблогов и аудиоподкастов.
Борис Барабанов: «Насколько я знаю, Ko-Fi это международный проект. Тем не менее, несмотря на то, что многие компании участвуют в санкциях в отношении России, по нашей информации, компания будет поддерживать россиян. Для участия в программе представителям креативных индустрий нужно заявить о себе на витрине платформы», - сказал обозреватель.
Делюкс-переиздание четвертого студийного альбома Эминема «The Eminem Show» состоялось к его 20-летию
Новая версия состоит из 38 треков и включает би-сайды, ранее не издававшиеся песни и восемь инструментальных композиций. Они добавлены к 20 номерам оригинального альбома, включавшего такие хиты, как «Without Me», «Cleanin' Out My Closet» и «Sing for the Moment».
Борис Барабанов: «Это огромное событие для поклонников речитатива. Релиз включает в себя бисайды на ранее не издававшиеся песни: «Stimulate», «The Conspiracy Freestyle», «Bump Heads» и «Jimmy, Brian and Mike», ряд концертных треков. И многие фанаты хип-хопа отмечают, что то, что когда-то Эминем выбрасывал из итоговых версий своего альбома, то, что он считал недостойным, сейчас многие современные мастера рэпа сочли бы за честь разместить на своих регулярных пластинках», - отметил критик.
Американская актриса Джоди Фостер исполнит главную роль в четвертом сезоне «Настоящего детектива».
Отмечается, что артистка также выступит в качестве исполнительного продюсера шоу. В настоящее время работа над сезоном, который получил название «Ночная страна», все еще продолжается. Дата премьеры пока не объявлена.
Борис Барабанов: «Лично я большой фанат первого сезона «Настоящего детектива», а второй и третий были один другого хуже, хотя в них тоже были свои прелести. Будем надеяться, что Джоди Фостер спасёт проект. А также отметим, что в принципе, можно начинать смотреть и с 4 сезона, потому что в каждом из сезонов «Настоящего детектива» другие герои, другие сюжеты и другие места, то есть это огромная сага, уже теперь из 4-х не пересекающихся друг с другом сюжетных историй», - пояснил собеседник.
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