Барабанов: Эминем - недосягаемая высота для современных «мастеров рэпа»

Борис Барабанов: «Лично я большой фанат первого сезона «Настоящего детектива», а второй и третий были один другого хуже, хотя в них тоже были свои прелести. Будем надеяться, что Джоди Фостер спасёт проект. А также отметим, что в принципе, можно начинать смотреть и с 4 сезона, потому что в каждом из сезонов «Настоящего детектива» другие герои, другие сюжеты и другие места, то есть это огромная сага, уже теперь из 4-х не пересекающихся друг с другом сюжетных историй», - пояснил собеседник.

