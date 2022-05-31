Барабанов: Эминем - недосягаемая высота для современных «мастеров рэпа»

Музыкальный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Борис Барабанов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Креативные индустрии поддержат на 40 млн рублей

Краудлендинговая платформа Ko-Fi совместно с Национальным фондом поддержки правообладателей поддержит создателей контента и креативный бизнес на 40 млн рублей в 2022 году. Сумма будет распределена среди более чем 100 проектов уже к декабрю. Поддержка распространяется на представителяй следующих индустрий ― музыки, кино, дизайна, концертной деятельности, изобразительного искусства, телевидения, образования, издательского дела и литературы, авторам видеоблогов и аудиоподкастов.

Борис Барабанов: «Насколько я знаю, Ko-Fi это международный проект. Тем не менее, несмотря на то, что многие компании участвуют в санкциях в отношении России, по нашей информации, компания будет поддерживать россиян. Для участия в программе представителям креативных индустрий нужно заявить о себе на витрине платформы», - сказал обозреватель.

2

Делюкс-переиздание четвертого студийного альбома Эминема «The Eminem Show» состоялось к его 20-летию

Новая версия состоит из 38 треков и включает би-сайды, ранее не издававшиеся песни и восемь инструментальных композиций. Они добавлены к 20 номерам оригинального альбома, включавшего такие хиты, как «Without Me», «Cleanin' Out My Closet» и «Sing for the Moment».

Борис Барабанов: «Это огромное событие для поклонников речитатива. Релиз включает в себя бисайды на ранее не издававшиеся песни: «Stimulate», «The Conspiracy Freestyle», «Bump Heads» и «Jimmy, Brian and Mike», ряд концертных треков. И многие фанаты хип-хопа отмечают, что то, что когда-то Эминем выбрасывал из итоговых версий своего альбома, то, что он считал недостойным, сейчас многие современные мастера рэпа сочли бы за честь разместить на своих регулярных пластинках», - отметил критик. 

3

Американская актриса Джоди Фостер исполнит главную роль в четвертом сезоне «Настоящего детектива».

Отмечается, что артистка также выступит в качестве исполнительного продюсера шоу. В настоящее время работа над сезоном, который получил название «Ночная страна», все еще продолжается. Дата премьеры пока не объявлена.

Борис Барабанов: «Лично я большой фанат первого сезона «Настоящего детектива», а второй и третий были один другого хуже, хотя в них тоже были свои прелести. Будем надеяться, что Джоди Фостер спасёт проект. А также отметим, что в принципе, можно начинать смотреть и с 4 сезона, потому что в каждом из сезонов «Настоящего детектива» другие герои, другие сюжеты и другие места, то есть это огромная сага, уже теперь из 4-х не пересекающихся друг с другом сюжетных историй», - пояснил собеседник. 

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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