Астахов о фармацевтах: Кому война, а кому мать родна

Павел Астахов: «Материнский капитал – это уникальная мера господдержки, которая в таком виде и таком размере существует только в России. А недавнее предложение президента в послании Федеральному собранию по расширению этой программы и выплат уже на первого ребенка в семье, безусловно, даст свои плоды. Это очень неплохая прибавка от государства. Во многих регионах России две такие выплаты, скажем на первого и второго ребенка, или на второго и третьего, фактически могут составить большую часть стоимости приобретения жилья для молодой семьи. Конечно, не из-за денег рожают детей, а по большой любви, но без денег ребенка не вырастить и не поставить на ноги», – делится он в беседе с НСН.

