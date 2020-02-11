Астахов о фармацевтах: Кому война, а кому мать родна
Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Более тысячи человек стали жертвами коронавируса
Число жертв коронавируса на территории Китая перевалило за тысячу человек. Заразившимися числятся более 42 тысяч тысяч.
Павел Астахов: «Мы продолжаем с волнением следить за тревожными новостями из братского Китая. Люди в постоянном напряжении слушают последние известия о жертвах и новых чудодейственных вакцинах, которых пока еще не изобрели. Зато фармацевтические компании уже потирают руки и быстро дописывают в инструкции по применению известных препаратов необыкновенные свойства против коронавируса. В общем, все по закону жанра: кому война, а кому мать родна», – комментирует Павел Астахов в эфире НСН.
В проект КоАП внесут ответственность за семейно-бытовое дебоширство
В проект Кодекса об административных правонарушениях предлагают внести ответственность за семейно-бытовое дебоширство. К нему будет относиться любое «нарушение спокойствия граждан неуважительными действиями в их доме». Согласно инициативе, нарушителям будет грозить штраф, обязательные работы или даже административный арест.
Павел Астахов: «Тема так называемого семейного насилия очень острая, часто спекулятивная, чрезвычайно перегретая и весьма болезненная. Обратите внимание, что вопросами насилия в семье занимаются часто люди с абсолютно негативным опытом семейной жизни. Так что, я думаю, прежде чем втягиваться в эту дискуссию, есть смысл задать два вопроса: А судья кто? И кому это выгодно?», – отмечает он для НСН.
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
В Госдуму внесли поправку о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года и ежегодной индексации таких выплат.
Павел Астахов: «Материнский капитал – это уникальная мера господдержки, которая в таком виде и таком размере существует только в России. А недавнее предложение президента в послании Федеральному собранию по расширению этой программы и выплат уже на первого ребенка в семье, безусловно, даст свои плоды. Это очень неплохая прибавка от государства. Во многих регионах России две такие выплаты, скажем на первого и второго ребенка, или на второго и третьего, фактически могут составить большую часть стоимости приобретения жилья для молодой семьи. Конечно, не из-за денег рожают детей, а по большой любви, но без денег ребенка не вырастить и не поставить на ноги», – делится он в беседе с НСН.
Теплая зима несет убытки экономики
Тёплая зима влияет на экономику. Наибольшие убытки несут горнолыжный бизнес, клининговые компании и продавцы зимней одежды. Об этом пишет Forbes.
Павел Астахов: «Да уж, природные катаклизмы, в виде затянувшейся теплой зимы, перевернули все наши планы. Даже теплые ботинки и валенки по сути некуда надеть. За городом и то снега совсем немного. Вот поэтому я этой малоснежной московской зимой стараюсь побольше путешествовать по России. В основном по Сибири и Уралу, где попадал в невероятные метели и снегопады, катался на коньках, лыжах, снегоходах. Спасибо всем, кто приглашает выступать меня с лекциями и семинарами по всей снежной России», – говорит в эксклюзивном интервью НСН Павел Астахов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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