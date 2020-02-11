Астахов о фармацевтах: Кому война, а кому мать родна

11 февраля 202022:00

Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Более тысячи человек стали жертвами коронавируса

Число жертв коронавируса на территории Китая перевалило за тысячу человек. Заразившимися числятся более 42 тысяч тысяч.

Павел Астахов: «Мы продолжаем с волнением следить за тревожными новостями из братского Китая. Люди в постоянном напряжении слушают последние известия о жертвах и новых чудодейственных вакцинах, которых пока еще не изобрели. Зато фармацевтические компании уже потирают руки и быстро дописывают в инструкции по применению известных препаратов необыкновенные свойства против коронавируса. В общем, все по закону жанра: кому война, а кому мать родна», – комментирует Павел Астахов в эфире НСН. 

2

В проект КоАП внесут ответственность за семейно-бытовое дебоширство

В проект Кодекса об административных правонарушениях предлагают внести ответственность за семейно-бытовое дебоширство. К нему будет относиться любое «нарушение спокойствия граждан неуважительными действиями в их доме». Согласно инициативе, нарушителям будет грозить штраф, обязательные работы или даже административный арест. 

Павел Астахов: «Тема так называемого семейного насилия очень острая, часто спекулятивная, чрезвычайно перегретая и весьма болезненная. Обратите внимание, что вопросами насилия в семье занимаются часто люди с абсолютно негативным опытом семейной жизни. Так что, я думаю, прежде чем втягиваться в эту дискуссию, есть смысл задать два вопроса: А судья кто? И кому это выгодно?», – отмечает он для НСН. 

3

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

В Госдуму внесли поправку о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года и ежегодной индексации таких выплат. 

Павел Астахов: «Материнский капитал – это уникальная мера господдержки, которая в таком виде и таком размере существует только в России. А недавнее предложение президента в послании Федеральному собранию по расширению этой программы и выплат уже на первого ребенка в семье, безусловно, даст свои плоды. Это очень неплохая прибавка от государства. Во многих регионах России две такие выплаты, скажем на первого и второго ребенка, или на второго и третьего, фактически могут составить большую часть стоимости приобретения жилья для молодой семьи. Конечно, не из-за денег рожают детей, а по большой любви, но без денег ребенка не вырастить и не поставить на ноги», – делится он в беседе с НСН. 

4

Теплая зима несет убытки экономики

Тёплая зима влияет на экономику. Наибольшие убытки несут горнолыжный бизнес, клининговые компании и продавцы зимней одежды. Об этом пишет Forbes. 

Павел Астахов: «Да уж, природные катаклизмы, в виде затянувшейся теплой зимы, перевернули все наши планы. Даже теплые ботинки и валенки по сути некуда надеть. За городом и то снега совсем немного. Вот поэтому я этой малоснежной московской зимой стараюсь побольше путешествовать по России. В основном по Сибири и Уралу, где попадал в невероятные метели и снегопады, катался на коньках, лыжах, снегоходах. Спасибо всем, кто приглашает выступать меня с лекциями и семинарами по всей снежной России», – говорит в эксклюзивном интервью НСН Павел Астахов. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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