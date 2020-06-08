Астахов: Нельзя платить меньше 1000 рублей в час человеку за труд

Павел Астахов: «Как понять, много или мало 150 рублей за час полноценного человеческого труда? Давайте сравним с уже существующими ставками. Например, в Москве адвокатская консультация в среднем стоит около трех тысяч рублей. Таксист попросит минимум 500 рублей в час, домработница из клининговой компании – от одной тысячи в час, а репетитор – от двух. Похожую стоимость мы найдем разве что на стоянках, да и то, там ведь не за работу платим, а наоборот. Поэтому, если это реальная забота о гражданах, тогда давайте договоримся, что ниже хотя бы одной тысячи рублей в час нельзя платить при почасовой работе», – поделился своим мнением он со слушателями НСН.

