Астахов: Нельзя платить меньше 1000 рублей в час человеку за труд
Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве с 9 июня отменяют режим самоизоляции
Режим самоизоляции, а также цифровые пропуска и график прогулок отменяются в Москве со вторника, 9 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, все жители города могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам, а также посещать общественные места.
Павел Астахов: «Итак, жизнь постепенно возвращается на улицы наших городов, но будет ли она прежней? Я думаю, нет. Никогда она уже не будет такой же. Пандемия, самоизоляция научили нас многим важным вещам. И это не только и не столько соблюдение мер гигиены, санитарии, также, мне кажется, будут весьма востребованы наши навыки. К примеру, ваша психологическая стрессоустойчивость – это лучший залог стабильности отношений в новом трудовом коллективе, а отказ от излишеств, роскоши, гламура в сочетании с физической закалкой и регулярной спортивной нагрузкой – это пропуск в новый чудный мир самодостаточных и здоровых людей», – отметил в беседе с НСН Павел Астахов.
В Госдуме предложили утвердить минимальный размер оплаты труда для работающих неполный день
В Госдуме предложили утвердить минимальный размер оплаты труда по срочным договорам и для тех, кто занят неполный день. По задумке, такие работники должны получать не менее 150 рублей в час.
Павел Астахов: «Как понять, много или мало 150 рублей за час полноценного человеческого труда? Давайте сравним с уже существующими ставками. Например, в Москве адвокатская консультация в среднем стоит около трех тысяч рублей. Таксист попросит минимум 500 рублей в час, домработница из клининговой компании – от одной тысячи в час, а репетитор – от двух. Похожую стоимость мы найдем разве что на стоянках, да и то, там ведь не за работу платим, а наоборот. Поэтому, если это реальная забота о гражданах, тогда давайте договоримся, что ниже хотя бы одной тысячи рублей в час нельзя платить при почасовой работе», – поделился своим мнением он со слушателями НСН.
Примерно 15 процентов российских компаний думают отказаться от офиса после пандемии
Порядка 15% опрошенных компаний рассматривают для себя возможность отказа от офиса в будущем, это показало исследование, которое приводит «Интерфакс».
Павел Астахов: «Самоизоляция в условиях пандемии, действительно, чрезвычайно ускорила процесс цифровизации, перехода на дистанционные формы работы, и еще раз заставила всех считать деньги. Как показала жизнь, без офиса не просто можно обойтись, а даже можно успевать работать качественнее, масштабнее и лучше. Так что есть веские основания задуматься. Также стоит задуматься и тем, кто последние годы только повышал стоимости аренды офисов. Жизнь изменилась, товарищи», – подытожил в интервью НСН Павел Астахов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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