Астахов: Китай и Корея заполнят все освободившиеся российские рынки

Адвокат специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Госдума приняла закон о лишении свободы за фейки про Вооруженные силы

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовное наказание и крупные штрафы за фейки, дискредитирующие российскую армию и призывы к санкциям против России. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. 

Павел Астахов: «Безусловно, это новая норма – необходимая правовая норма защиты от подрывной деятельности против нашей страны. В современном мире практически нет людей, организаций, правительств, государств, которые бы не зависели от информационного пространства. Они становятся его пользователями и его наполнителями. Сегодня каждый человек, вооруженный коммуникационным гаджетом, может создавать целые вселенные, параллельные реальности, вести репортажи, стримы, блоги, комментарии по любым событиям и направлениям. Однако надо честно признать, что не все участники информационной сферы пользуются ее возможностями добросовестно», - сказал адвокат. 

2

Семьям военных, погибших на Украине, выплатят более семи миллионов рублей

Всем членам семей военнослужащих, погибших в операции на Украине, будут выплачены 7 миллионов рублей, также будет установлена дополнительная выплата в размере 5 миллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.

Павел Астахов: «Жизнь человека – это неоценимое и нематериальное благо. Однако у людей, погибших во время исполнения долга во время спецопераций и военных действий, есть близкие люди. Это те, кто ждал их дома и не дождался, и государство принимает ответственность за тот урон, который был нанесен семье, потерявшей родного человека. Не случайно в процессе развития мировой практики назначение компенсаций за вред, причинённый жизни и здоровью человека, была сформулирована основная цель компенсации – утешение пострадавших, именно утешение, поскольку восстановить до первоначального уровня причинение вреда невозможно», - отметил он. 

3

Южная Корея добилась исключения из санкций США против России

Сеул добился исключения из санкций Вашингтона против России взамен на собственный экспортный контроль такого же уровня, заявило Министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

Павел Астахов: «В период максимальной блокады и санкций в отношении России нас заставляют стать независимыми и самостоятельными и, безусловно, это произойдет. Мы богатая, самодостаточная страна. И об этом знаем не только мы сами, но и самые мудрые наши соседи, которые уже сейчас видят свою прямую выгоду от освобождающихся направлений целых отраслей, а которые они готовы с радость вкладывать деньги и средства. Самыми опытными и мудрыми на этот счет можно смело считать восточных соседей. Китай и Корея первыми займут все высвобождающиеся ниши и в ближайшее время заполнят своей продукцией все свободные от конкуренции необъятные российские рынки», - поделился мнением собеседник. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: личный архив
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