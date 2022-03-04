Астахов: Китай и Корея заполнят все освободившиеся российские рынки
Адвокат специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума приняла закон о лишении свободы за фейки про Вооруженные силы
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовное наказание и крупные штрафы за фейки, дискредитирующие российскую армию и призывы к санкциям против России. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.
Павел Астахов: «Безусловно, это новая норма – необходимая правовая норма защиты от подрывной деятельности против нашей страны. В современном мире практически нет людей, организаций, правительств, государств, которые бы не зависели от информационного пространства. Они становятся его пользователями и его наполнителями. Сегодня каждый человек, вооруженный коммуникационным гаджетом, может создавать целые вселенные, параллельные реальности, вести репортажи, стримы, блоги, комментарии по любым событиям и направлениям. Однако надо честно признать, что не все участники информационной сферы пользуются ее возможностями добросовестно», - сказал адвокат.
Семьям военных, погибших на Украине, выплатят более семи миллионов рублей
Всем членам семей военнослужащих, погибших в операции на Украине, будут выплачены 7 миллионов рублей, также будет установлена дополнительная выплата в размере 5 миллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Павел Астахов: «Жизнь человека – это неоценимое и нематериальное благо. Однако у людей, погибших во время исполнения долга во время спецопераций и военных действий, есть близкие люди. Это те, кто ждал их дома и не дождался, и государство принимает ответственность за тот урон, который был нанесен семье, потерявшей родного человека. Не случайно в процессе развития мировой практики назначение компенсаций за вред, причинённый жизни и здоровью человека, была сформулирована основная цель компенсации – утешение пострадавших, именно утешение, поскольку восстановить до первоначального уровня причинение вреда невозможно», - отметил он.
Южная Корея добилась исключения из санкций США против России
Сеул добился исключения из санкций Вашингтона против России взамен на собственный экспортный контроль такого же уровня, заявило Министерство торговли, промышленности и энергетики страны.
Павел Астахов: «В период максимальной блокады и санкций в отношении России нас заставляют стать независимыми и самостоятельными и, безусловно, это произойдет. Мы богатая, самодостаточная страна. И об этом знаем не только мы сами, но и самые мудрые наши соседи, которые уже сейчас видят свою прямую выгоду от освобождающихся направлений целых отраслей, а которые они готовы с радость вкладывать деньги и средства. Самыми опытными и мудрыми на этот счет можно смело считать восточных соседей. Китай и Корея первыми займут все высвобождающиеся ниши и в ближайшее время заполнят своей продукцией все свободные от конкуренции необъятные российские рынки», - поделился мнением собеседник.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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