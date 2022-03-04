Астахов: Китай и Корея заполнят все освободившиеся российские рынки

Павел Астахов: «В период максимальной блокады и санкций в отношении России нас заставляют стать независимыми и самостоятельными и, безусловно, это произойдет. Мы богатая, самодостаточная страна. И об этом знаем не только мы сами, но и самые мудрые наши соседи, которые уже сейчас видят свою прямую выгоду от освобождающихся направлений целых отраслей, а которые они готовы с радость вкладывать деньги и средства. Самыми опытными и мудрыми на этот счет можно смело считать восточных соседей. Китай и Корея первыми займут все высвобождающиеся ниши и в ближайшее время заполнят своей продукцией все свободные от конкуренции необъятные российские рынки», - поделился мнением собеседник.

