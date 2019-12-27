Арбатова: Цифры по продолжительности жизни очень лукавые
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.
Женщинам в декрете решили платить для повышения квалификации
В Минтруда решили выделять со следующего года два миллиарда рублей на повышение квалификации женщин, которые находятся в декрете. Это может быть для «восстановления прошлых навыков», либо на случай, если женщина хочет поменять профессию.
Мария Арбатова: «С одной стороны, мне кажется, это вполне благородная, актуальная и полезная инициатива. Вопрос в том, кто будет в это время с ребенком. У меня в феминисткой семье сын сидит с ребенком, а жена занимает солидный пост. В ином случае ребенка только бабушке отдавать. Нянь цивилизованная семья не должна бояться только до того момента, пока дети не научатся жаловаться», – комментирует Мария Арбатова в эфире НСН.
Чиновников хотят пересадить на такси
Чиновников хотят пересадить на такси. Власти рассматривают предложение использовать агрегаторы такси для передвижения госслужащих вместо закупки и обслуживания для них автомобилей.
Мария Арбатова: «Это, конечно, очень цивилизованная мера. Но сомневаюсь, что она пройдет при нашем уровне коррупции. Хотя в самых цивилизованных странах, я имею в виду страны скандинавские, все чиновники получают дотации на такси, съем жилья и так далее. И ведут себя как все нормальные люди», – говорит она в беседе с НСН.
Продолжительность жизни россиян сократится
Продолжительность жизни в России будет ниже запланированной. Согласно новым данным Росстата, выход на естественный прирост населения вплоть до 2035 года не предполагается. А новый прогноз не дотягивает до восьмидесяти лет.
Мария Арбатова: «Все эти цифры по продолжительности жизни очень лукавые. Но, хочу напомнить, что в Москве более тысячи людей, доживших до ста и больше лет», – отмечает она НСН.
На Новый год в Москве потратят 1,5 млрд рублей
Москва потратит больше 1,5 млрд рублей на проведение Нового года. Сумму городских затрат на праздники подсчитал РБК на основе данных госзакупок.
Мария Арбатова: «Это ужасно. Каждый Новый год все цивилизованное сообщество страдает от того, что везде все эти блестяшки, елки, палки не эстетичные. И деньги идут на это из копилки, из которой надо лечить детей и ухаживать за стариками», – рассказывает Мария Арбатова в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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