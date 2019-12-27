Арбатова: Цифры по продолжительности жизни очень лукавые

Мария Арбатова: «С одной стороны, мне кажется, это вполне благородная, актуальная и полезная инициатива. Вопрос в том, кто будет в это время с ребенком. У меня в феминисткой семье сын сидит с ребенком, а жена занимает солидный пост. В ином случае ребенка только бабушке отдавать. Нянь цивилизованная семья не должна бояться только до того момента, пока дети не научатся жаловаться», – комментирует Мария Арбатова в эфире НСН.

