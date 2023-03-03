В Совфеде допустили, что призывной возраст в России повысят осенью

«Мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью», — отметил сенатор в беседе с РИА Новости.

Бондарев напомнил, что с предложением об изменении призывного возраста выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу, поэтому соответствующий законопроект может внести правительство. По словам сенатора, документ находится в работе и требует «тщательного, комплексного подхода». Как отметил Бондарев, применить инициативу до начала весеннего призыва вряд ли получится. Сенатор указал на необходимость синхронизировать изменения возрастных рамок с обеих сторон, пишет «Свободная пресса».

Ранее Шойгу предложил постепенно увеличить минимальный возраст призывников до 21 года и максимальный – до 30 лет, напоминает РЕН ТВ. Сейчас призыву на военную службу подлежат россияне от 18 до 27 лет.

