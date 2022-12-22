В Совфеде заверили о сохранении отсрочки при увеличении призывного возраста

Предложение изменить призывной возраст прозвучало от главы Минобороны Сергея Шойгу. Он рекомендовал постепенно поднять призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. При этом глава ведомства не уточнил сроки проведения реформы.

Инициативу главы Минобороны поддержал и запред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его мнению, увеличение призывного возраста не только не вернет дедовщину в армию, но и позволит служить в Вооруженных силах состоявшимся образованным людям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».