В Совфеде заверили о сохранении отсрочки при увеличении призывного возраста

Увеличение призывного возраста в Вооруженные силы России не повлечет за собой отмену отсрочки для обучающихся в вузах. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева.

В Совфеде проведут консультации о двухлетней службе по призыву

Предложение изменить призывной возраст прозвучало от главы Минобороны Сергея Шойгу. Он рекомендовал постепенно поднять призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. При этом глава ведомства не уточнил сроки проведения реформы.

Инициативу главы Минобороны поддержал и запред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его мнению, увеличение призывного возраста не только не вернет дедовщину в армию, но и позволит служить в Вооруженных силах состоявшимся образованным людям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: council.gov.ru
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