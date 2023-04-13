Журналист Бабаян оценил информационную кампанию контрактной службы в Москве
Журналист Роман Бабаян отметил, что рекламно-информационная кампания контрактной службы в Москве очень информативна и наглядна.
По его словам, в соцсетях очень много информационных материалов, поясняющих молодым людям процедуру подписания контракта с российским Минобороны. Также в этих материалах разъясняются условия службы по контракту.
Журналист подчеркнул, что появление в столицы единого пункта отбора на контрактную службу очень упростило процедуру подписания контракта для всех желающих.
Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Также функционирует чат-бот для желающих пойти на военную службу. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на любые интересующие вопросы.
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