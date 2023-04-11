Актриса Апексимова посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Заслуженная артистка России Ирина Апексимова посетила московский пункт отбора на военную службу по контракту, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По её словам, она была шокирована потрясающей организацией работы в пункте.
«Здесь нет какой-то безумной толпы. Люди знают, куда они идут, люди спокойно себя чувствуют. И сотрудники знают свое дело», - отметила артистка, добавив, что гордится теми, кто отправляется на выполнение служебных задач.
Ранее московский пункт отбора на военную службу по контракту посетил заслуженный артист России Сергей Векслер, который выразил надежду, что для готовящихся к отправке на Украину людей все будет организовано с «заботой и пониманием», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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