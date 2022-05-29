Жители Макеевки рассказали об обстреле города частями ВСУ
Жители города Макеевка в Донецкой Народной Республике рассказали корреспонденту «Известий», что украинские военные применили кассетные боеприпасы в ходе обстрела населенного пункта.
«Мы в доме были. Все грохнуло, дом горит. Вызвали пожарных, скорую. Кассетный боеприпас был», – отметил житель Макеевки Валерий.
Осколками снаряда повреждена пристройку на участке, где живет мужчина.
По его словам, в 2016 году украинская сторона также обстреляла Макеевку, в результате чего мужчина получил осколочное ранение. Ему пришлось лечиться 90 дней. Последний «прилет» стал пятым по счету, рассказал Валерий.
Сильный свист сопровождал обстрел ВСУ, рассказала жительница Макеевки. Женщина прятала внука в коридоре от осколков.
По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на 29 мая, в результате обстрела Макеевки военными ВСУ погибли два человека, еще пятеро ранены. Также после обстрела Донецка погибла женщина.
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