Жириновский призвал брать в армию больше женщин

«Если сегодня мы воссоздадим целые женские батальоны в каждой дивизии - их вперед, они будут идти в психическую атаку, им даже стреляться не надо, только увидят русских красавиц, женский батальон, и разбегутся все - и поляки, и литовцы и другие какие-нибудь натовские солдаты», - считает Жириновский.

Кроме того, лидер ЛДРП, депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил наделить Госсовет сверхполномочиями, передает Ura.ru.

Ранее сегодня замминистра обороны РФ Андрей Картаполов заявил, что дедовщина в российской армии полностью искоренена. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН назвал причину этой победы.

«У нас служат один год сегодня. Поэтому такой классической дедовщины, которая была раньше, просто не существует. Она искоренена 100%. Есть группы людей, молодых ребят, которые по национальному, профессиональному признаку группируются между собой. И порой заставляют кого-то что-то делать. Порой жестоко карают за какие-то вещи. Это просто элементарное хулиганство, а не дедовщина. Хулиганство всегда есть», - сказал эксперт.



