Жириновский призвал брать в армию больше женщин
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский читает, что в российскую армию необходимо брать больше женщин. По его мнению, женские батальоны способны наводить ужас на армии противников. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Лидер либерал-демократов также пояснил свою мысль тем, что в России женщин больше, чем мужчин. Он также напомнил, что женские батальоны существовали в царской России, а немецкие и австрийские солдаты разбегались, видя их на поле боя.
«Если сегодня мы воссоздадим целые женские батальоны в каждой дивизии - их вперед, они будут идти в психическую атаку, им даже стреляться не надо, только увидят русских красавиц, женский батальон, и разбегутся все - и поляки, и литовцы и другие какие-нибудь натовские солдаты», - считает Жириновский.
Кроме того, лидер ЛДРП, депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил наделить Госсовет сверхполномочиями, передает Ura.ru.
Ранее сегодня замминистра обороны РФ Андрей Картаполов заявил, что дедовщина в российской армии полностью искоренена. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН назвал причину этой победы.
«У нас служат один год сегодня. Поэтому такой классической дедовщины, которая была раньше, просто не существует. Она искоренена 100%. Есть группы людей, молодых ребят, которые по национальному, профессиональному признаку группируются между собой. И порой заставляют кого-то что-то делать. Порой жестоко карают за какие-то вещи. Это просто элементарное хулиганство, а не дедовщина. Хулиганство всегда есть», - сказал эксперт.
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