Названа причина искоренения дедовщины в российской армии

Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов заявил, что дедовщина в российской армии полностью искоренена. Как передает агентство РИА Новости, причиной успеха стал правильный выбор направления действий по борьбе с неуставными взаимоотношениями в российской армии, а также желание самих россиян служить в армии.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН назвал другую причину исчезновения дедовщины в вооруженных силах.

«У нас служат один год сегодня. Поэтому такой классической дедовщины, которая была раньше, просто не существует. Она искоренена 100%. Есть группы людей, молодых ребят, которые по национальному, профессиональному признаку группируются между собой. И порой заставляют кого-то что-то делать. Порой жестоко карают за какие-то вещи. Это просто элементарное хулиганство, а не дедовщина. Хулиганство всегда есть. На улицах любого города России. И эти люди потом попадают в армию. Там эту шпану могут ввести в рамки, но для этого их тоже карают. Порой карают жестоко, в пределах дисциплинарных возможностей офицера. А иногда и другими мерами, которые предпринимаются уже товарищами по оружию», - отметил Сивков.

По его словам, в казармах встречаются отдельные личности с девиантным поведением, но это беда не армии, а общества. «На фоне российского общества армия – святейшее место! Где все лица с девиантным поведением находятся под жестким контролем. В армии нет и намека на дедовщину. Если имеются отдельные случаи отдельных преступников – на то они и преступники. Так что абсолютно прав Картаполов», - подчеркнул военный эксперт.