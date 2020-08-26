Названа причина искоренения дедовщины в российской армии
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН прокомментировал заявление Минобороны РФ об искоренении дедовщины в вооруженных силах.
Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов заявил, что дедовщина в российской армии полностью искоренена. Как передает агентство РИА Новости, причиной успеха стал правильный выбор направления действий по борьбе с неуставными взаимоотношениями в российской армии, а также желание самих россиян служить в армии.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН назвал другую причину исчезновения дедовщины в вооруженных силах.
«У нас служат один год сегодня. Поэтому такой классической дедовщины, которая была раньше, просто не существует. Она искоренена 100%. Есть группы людей, молодых ребят, которые по национальному, профессиональному признаку группируются между собой. И порой заставляют кого-то что-то делать. Порой жестоко карают за какие-то вещи. Это просто элементарное хулиганство, а не дедовщина. Хулиганство всегда есть. На улицах любого города России. И эти люди потом попадают в армию. Там эту шпану могут ввести в рамки, но для этого их тоже карают. Порой карают жестоко, в пределах дисциплинарных возможностей офицера. А иногда и другими мерами, которые предпринимаются уже товарищами по оружию», - отметил Сивков.
По его словам, в казармах встречаются отдельные личности с девиантным поведением, но это беда не армии, а общества. «На фоне российского общества армия – святейшее место! Где все лица с девиантным поведением находятся под жестким контролем. В армии нет и намека на дедовщину. Если имеются отдельные случаи отдельных преступников – на то они и преступники. Так что абсолютно прав Картаполов», - подчеркнул военный эксперт.
Он добавил, что «подоплека дедовщины не в злодействе отдельно взятых фигур, а в том, что приходят молодые люди, которых надо «вводить в линию».
«Офицеры это далеко не всегда могут сделать, потому что они сугубо ограничены в правах. И на местах начинают действовать матросы и солдаты, применяя порой неуставные методы. Это повседневная жизнь, которая характерна для всех стран мира. И в большей степени для «гражданки», чем военной службы. Потому что на военной службе все куда более регламентировано», - заключил собеседник НСН.
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в октябре 2019 года открыл стрельбу по своим сослуживцам в одной из воинских частей Забайкалья. В качестве причины своего поступка он назвал дедовщину и издевательства со стороны сослуживцев.
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