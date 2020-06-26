Срочник пропал на Дальнем Востоке после жалоб на дедовщину
На Дальнем Востоке уже несколько дней не могут найти солдата-срочника из Челябинской области, который служит в войсковой части 16871 в Черниговском районе Приморского края. Александр Татаренко 12 дней назад пожаловался знакомому на неуставные отношения и сказал, что его избили двое сослуживцев, пишет Ura.ru. Молодой человек также сообщил о намерении покончить с собой.
В региональном Комитете солдатских матерей сообщили, что 21 июня Татаренко не вернулся в часть из Уссурийска. Тогда же его телефон был запеленгован станциями сотовой связи в последний раз, с того дня банковская карта срочника больше не использовалась.
Об исчезновении уже оповестили морги и военную полицию. Родители военнослужащего попросили губернатора Челябинской области помочь в поисках сына.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru