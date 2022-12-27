«Жесткий путь»: Генерал Соболев потребовал восстановить базу мобилизационного развертывания
Вооруженные силы РФ нужно восстановить до уровня, когда они смогут отразить агрессию любого геополитического противника, сказал НСН депутат Госдумы Виктор Соболев.
Экс-командующий 58-й армией, член думского комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил в беседе с НСН, что радикальная реформа армии, начавшаяся в 2008 году, привела к уничтожению базы мобилизационного развертывания и разгрому военкоматов.
Президент Владимир Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии в качестве своего первого заместителя Дмитрия Медведева. При этом Минобороны часто критикуют за проблемы с обеспечением военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции. Соболев считает, что к проблемам в армии привела реформа.
«Я много езжу по стране и вижу большое количество недостатков. Как они образовались? Все началось в 2008 году с радикальной реформы Вооруженных сил. Мы уничтожили базу мобилизационного развертывания, которую сейчас сложно восстанавливать, и в Минобороны, Генштабе это понимают. Но за это должна отвечать не только армия, а президент, правительство, губернаторы, главы муниципальных образований. В ходе реформы разгромили военкоматы. Был в свое время начальник Генштаба Николай Макаров (занимал пост с 2008 по 2012 годы, - прим. НСН), который говорил, мол, зачем нам мобилизационная готовность, когда у нас армия в течение часа начнет выполнять любые поставленные задачи. Только задачи сводились к тому, чтобы успешно воевать с вооруженными отрядами боевиков, а мы сейчас столкнулись с мощной западной армией! Проворонили, как Украину насыщали 8 лет западным вооружением, чтобы разгромить Россию», - сказал Соболев.
Собеседник НСН отметил, что военное руководство страны знает о проблемах и сейчас их решает.
«В Генштабе понимают, что делают. Проблемы нужно преодолевать вместе, помогать. Вот сейчас заводы ВПК заработали на полную мощность, но их надо восстановить до дореформенного уровня. Есть цех по сборке танка, а рядом должны еще два работать! Мы встали на путь восстановления, и надо более жестко идти по нему. Наши Вооруженные силы нужно восстановить до уровня, когда они смогут отразить агрессию любого геополитического противники, включая блок НАТО, а сейчас мы с Украиной справиться не можем», - резюмировал Соболев.
Ранее Виктор Соболев в эфире НСН заявил, что критика военного руководства страны в период боевых действий неприемлема, а также он считает, что ЧВК «Вагнер» нужно указать место.
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