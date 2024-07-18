Женам и вдовам участников СВО предоставят бесплатный проезд в Петербурге

Жены участников военной операции на Украине предоставили право бесплатного проезда в общественном транспорте Петербурга. Такие изменения внесены в постановление городского правительства №928 от 10 октября 2022 года. Их разработал комитет по транспорту по поручению губернатора Александра Беглова.

Поясняется, что мера станет дополнительным способом «поддержки семьям участников СВО». Как сообщили в пресс-службе Смольного, сегодня глава города подписал документ.