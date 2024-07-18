Женам и вдовам участников СВО предоставят бесплатный проезд в Петербурге
Жены участников военной операции на Украине предоставили право бесплатного проезда в общественном транспорте Петербурга. Такие изменения внесены в постановление городского правительства №928 от 10 октября 2022 года. Их разработал комитет по транспорту по поручению губернатора Александра Беглова.
Поясняется, что мера станет дополнительным способом «поддержки семьям участников СВО». Как сообщили в пресс-службе Смольного, сегодня глава города подписал документ.
Бесплатно пользоваться городским транспортом смогут также вдовы и вдовцы участников СВО до их повторного вступления в брак. Уточняется, что льгота будет действовать до 31 декабря 2024 года.
Председатель партии «Справедливая Россия-За правду» Сергей Миронов ранее призвал приравнять военных корреспондентов, погибших или получивших ранения в зоне специальной военной операции, к участникам СВО, предоставив им или их семьям необходимые социальные гарантии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Женам и вдовам участников СВО предоставят бесплатный проезд в Петербурге
- Песков: Подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки получили клички
- АТОР: На курортах Краснодарского края начались проблемы с водой и светом
- Попова: в пяти странах БРИКС обнаружены очаги холеры
- Депутат Затулин: Армения сделала еще один шаг для прекращения контактов с РФ
- В ГД предложили прописать в законе понятие «традиционных ценностей»
- Сотрудники ФСБ задержали члена НВФ из Крыма в Херсонской области
- МЧС: Системы пожаротушения в «Крокусе» не предназначались для тушения поджогов
- Власти Финляндии пока не намерены открывать границу с Россией
- Исторический рекорд потребления электричества зафиксировали на Юге России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru