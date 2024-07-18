Женам и вдовам участников СВО предоставят бесплатный проезд в Петербурге

Жены участников военной операции на Украине предоставили право бесплатного проезда в общественном транспорте Петербурга. Такие изменения внесены в постановление городского правительства №928 от 10 октября 2022 года. Их разработал комитет по транспорту по поручению губернатора Александра Беглова.

Поясняется, что мера станет дополнительным способом «поддержки семьям участников СВО». Как сообщили в пресс-службе Смольного, сегодня глава города подписал документ.

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Бесплатно пользоваться городским транспортом смогут также вдовы и вдовцы участников СВО до их повторного вступления в брак. Уточняется, что льгота будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Председатель партии «Справедливая Россия-За правду» Сергей Миронов ранее призвал приравнять военных корреспондентов, погибших или получивших ранения в зоне специальной военной операции, к участникам СВО, предоставив им или их семьям необходимые социальные гарантии.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ЛьготыТранспортСанкт-Петербург

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