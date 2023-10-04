Зеленский заявил, что ВСУ не хватает оружия и средств ПВО

В ходе мероприятия канала Sky TG24 он указал на проблемы, которыми являются заминированные поля, нехватка снарядов и средств ПВО.

«ПВО - крайне важный элемент и для контрнаступления, и для защиты населения», - подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что грядущая зима станет «вызовом для военных и населения», поэтому важно сохранить активность на поле боя.

Ранее власти Дании объявили о выделении 100 млн крон (более 14 млн долларов) на совместную закупку снарядов калибра 155 мм для Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

