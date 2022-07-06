Зеленский заявил, что уже не надеется получить от Запада самолёты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безопасность неба является приоритетной задачей, сообщает ТАСС.

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В ходе брифинга по итогам встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином он отметил, что Киев уже не ждёт от западных стран предоставления авиации, однако расчитывает на поставки систем ПВО.

«Уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение... на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны», - подчеркнул украинский лидер.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия адекватно отреагирует на поставки боевых самолетов и систем противовоздушной обороны из стран НАТО на Украину.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияАвиацияВладимир Зеленский
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