Шойгу пообещал адекватно отреагировать на поставки самолетов НАТО на Украину

Россия адекватно отреагирует на поставки боевых самолетов и систем противовоздушной обороны из стран НАТО на Украину. Об этом заявил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Как отметил глава военного ведомства, российская сторона отслеживает заявления лидеров отдельных стран Североатлантического альянса о намерении поставить Киеву самолеты и системы ПВО.

«В случае их реализации адекватно прореагируем», — цитирует Шойгу РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНАТОСергей Шойгу
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