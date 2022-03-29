Шойгу пообещал адекватно отреагировать на поставки самолетов НАТО на Украину
29 марта 202212:32
Россия адекватно отреагирует на поставки боевых самолетов и систем противовоздушной обороны из стран НАТО на Украину. Об этом заявил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Как отметил глава военного ведомства, российская сторона отслеживает заявления лидеров отдельных стран Североатлантического альянса о намерении поставить Киеву самолеты и системы ПВО.
«В случае их реализации адекватно прореагируем», — цитирует Шойгу РИА Новости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru