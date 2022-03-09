Шон Пенн заявил о необходимости доставки самолетов на Украину
Американский актер Шон Пенн заявил о необходимости доставки самолетов на Украину. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
По словам Пенна, самолеты «затерялись» в бюрократической цепочке между Белым домом США и властями Польши.
I JUST got off a call with President Zelensky’s Chief of staff, Andriy Yermak. Somewhere in the bureaucratic chain between our White House & the Polish Gov., the desperately NEEDED jets are not yet delivered to Ukraine. Public outcry may find the bottleneck. pic.twitter.com/jFfRQTuT1K— Sean Penn (@SeanPenn) March 9, 2022
Пенн, который оказался на территории Украины, в момент начала в стране российской спецоперации заявил, что соответствующую информацию он получил в ходе разговора с главой офиса президента Зеленского Андреем Ермаком.
Как сообщалось ранее, США не против передачи Польшей советских боевых самолетов Украине. Вашингтон обсуждает данный вопрос, в том числе, с союзниками по Североатлантическому альянсу.
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