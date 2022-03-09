Шон Пенн заявил о необходимости доставки самолетов на Украину

Американский актер Шон Пенн заявил о необходимости доставки самолетов на Украину. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

По словам Пенна, самолеты «затерялись» в бюрократической цепочке между Белым домом США и властями Польши.

Пенн, который оказался на территории Украины, в момент начала в стране российской спецоперации заявил, что соответствующую информацию он получил в ходе разговора с главой офиса президента Зеленского Андреем Ермаком.

Как сообщалось ранее, США не против передачи Польшей советских боевых самолетов Украине. Вашингтон обсуждает данный вопрос, в том числе, с союзниками по Североатлантическому альянсу.

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ФОТО: pixabay.com
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