Зеленский заявил, что украинское оружие поразило цель на расстоянии 700 км

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что украинское дальнобойное оружие поразило цель на расстоянии 700 км.

Ил-76 загорелись в аэропорту Пскова

По его словам, соответствующую информацию в ходе совещания с правительством он получил от Минстратегпрома страны.

«Минстратегпром доложил о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!», — написал украинский лидер, не уточнив, о какой цели идёт речь.

Ранее в Пскове, который расположен примерно в 700 км от границы, произошла атака беспилотников на аэропорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры