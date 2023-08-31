Зеленский заявил, что украинское оружие поразило цель на расстоянии 700 км
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что украинское дальнобойное оружие поразило цель на расстоянии 700 км.
По его словам, соответствующую информацию в ходе совещания с правительством он получил от Минстратегпрома страны.
«Минстратегпром доложил о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!», — написал украинский лидер, не уточнив, о какой цели идёт речь.
Ранее в Пскове, который расположен примерно в 700 км от границы, произошла атака беспилотников на аэропорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru