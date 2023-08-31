Зеленский заявил, что украинское оружие поразило цель на расстоянии 700 км

По его словам, соответствующую информацию в ходе совещания с правительством он получил от Минстратегпрома страны.

«Минстратегпром доложил о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!», — написал украинский лидер, не уточнив, о какой цели идёт речь.

Ранее в Пскове, который расположен примерно в 700 км от границы, произошла атака беспилотников на аэропорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

