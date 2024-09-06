ПВО РФ сбила за неделю семь ракет ATACMS ВСУ

Средства противовоздушной обороны сбили за неделю семь ракет ATACMS, поставленных Украине Западом. Об этом сообщил в министерстве обороны России. ATACMS - твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, её выпускает американская компания Lockheed Martin.

Кроме того, по данным Минобороны, подразделения ПВО за семь отчётных дней уничтожили истребитель МиГ-29 воздушных сил Вооруженных сил Украины. Также ликвидированы 20 управляемых авиационных бомб HAMMER, 54 реактивных снаряда HIMARS и «Vampire» реактивных систем залпового огня.

Военное ведомство также отчиталось об уничтожении за неделю 367 беспилотников самолетного типа. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за неделю, по данным Минобороны, нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ.

