ПВО РФ сбила за неделю семь ракет ATACMS ВСУ
Средства противовоздушной обороны сбили за неделю семь ракет ATACMS, поставленных Украине Западом. Об этом сообщил в министерстве обороны России. ATACMS - твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, её выпускает американская компания Lockheed Martin.
Кроме того, по данным Минобороны, подразделения ПВО за семь отчётных дней уничтожили истребитель МиГ-29 воздушных сил Вооруженных сил Украины. Также ликвидированы 20 управляемых авиационных бомб HAMMER, 54 реактивных снаряда HIMARS и «Vampire» реактивных систем залпового огня.
Военное ведомство также отчиталось об уничтожении за неделю 367 беспилотников самолетного типа. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за неделю, по данным Минобороны, нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru