Зеленский заявил, что нехватку оружия испытывают более 100 бригад ВСУ

После встречи с главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом он рассказал журналистам, что в Киеве много раз слышали сигналы партнёров о снижении мобилизационного возраста.

По словам Зеленского, прежде чем обсуждать увеличение численности ВСУ, следует в достаточной степени оснастить оружием и техникой действующие подразделения.

«Все эти запросы есть у наших партнёров... Это то, чем они должны насыщать украинскую армию», - заключил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО окажет Украине военную помощь в таком объёме, чтобы ВСУ смогли продолжить боевые действия в 2025 году, пишут «Известия».

