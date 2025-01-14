Зеленский заявил, что нехватку оружия испытывают более 100 бригад ВСУ

Нехватку бронетехники и артиллерии испытывают порядка 100 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

В Белом доме заявили, что Украине придется снизить возраст мобилизации

После встречи с главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом он рассказал журналистам, что в Киеве много раз слышали сигналы партнёров о снижении мобилизационного возраста.

По словам Зеленского, прежде чем обсуждать увеличение численности ВСУ, следует в достаточной степени оснастить оружием и техникой действующие подразделения.

«Все эти запросы есть у наших партнёров... Это то, чем они должны насыщать украинскую армию», - заключил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО окажет Украине военную помощь в таком объёме, чтобы ВСУ смогли продолжить боевые действия в 2025 году, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеУкраинаВСУВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры