Зеленский заявил, что нехватку оружия испытывают более 100 бригад ВСУ
Нехватку бронетехники и артиллерии испытывают порядка 100 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
После встречи с главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом он рассказал журналистам, что в Киеве много раз слышали сигналы партнёров о снижении мобилизационного возраста.
По словам Зеленского, прежде чем обсуждать увеличение численности ВСУ, следует в достаточной степени оснастить оружием и техникой действующие подразделения.
«Все эти запросы есть у наших партнёров... Это то, чем они должны насыщать украинскую армию», - заключил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО окажет Украине военную помощь в таком объёме, чтобы ВСУ смогли продолжить боевые действия в 2025 году, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru