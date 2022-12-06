Зеленский заявил, что находится на передовой в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что находится на передовой в Донбассе.
По его словам, День вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря, он традиционно встречает с бойцами.
«На востоке Украины сегодня – самое сложное направление. Встречаю этот день на передовой с нашими бойцами, на Донбассе. Спасибо им за стойкость и прочность», - сказал Зеленский в своём видеообращении, которое было записано на фоне стелы «Славянск» на подконтрольной Киеву территории ДНР
Также украинский лидер видео награждения бойцов ВСУ.
Ранее Зеленский заявил, что донецкое направление является самым горячим и болезненным для ВСУ, пишут «Известия».
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