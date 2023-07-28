Российский боец: Пехота ВСУ подорвалась на собственных минах под Угледаром

По словам бойца, ВСУ предприняли попытку наступления на этом участке несколько дней назад.

«Вышла группа пехоты в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах», — рассказал «Бука» в беседе с РИА Новости.

Боец добавил, что российская реактивная система залпового огня «накинула сверху» ВСУ, отмечает телеканал «360». Как отметил военный, противник постоянно предпринимает попытки наступления на позиции сил РФ, но не имеет успеха, пишет RT.

