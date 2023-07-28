Российский боец: Пехота ВСУ подорвалась на собственных минах под Угледаром
Украинские пехотинцы подорвались на своих минах во время попытки наступления на Угледарском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный с позывным «Бука» из 2-го стрелкового батальона им. Дмитрия Донского.
По словам бойца, ВСУ предприняли попытку наступления на этом участке несколько дней назад.
«Вышла группа пехоты в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах», — рассказал «Бука» в беседе с РИА Новости.
Боец добавил, что российская реактивная система залпового огня «накинула сверху» ВСУ, отмечает телеканал «360». Как отметил военный, противник постоянно предпринимает попытки наступления на позиции сил РФ, но не имеет успеха, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru