По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 66 810 военнослужащих, 392 танка, 314 БМП и 275 БТР, 2191 боевую бронированную машину.

Кроме того, были уничтожены 545 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 10 РЛС ПВО, 2411 автомобилей, 56 единиц инженерной и другой техники.

Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении от ВСУ пяти населённых пунктов на Курском направлении, сообщает RT.

