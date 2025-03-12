ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 260 солдат и три БМП

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 260 военнослужащих, двое сдались в плен. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, также были уничтожены три боевые машины пехоты (БМП) и три бронетранспортера (БТР).

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По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 66 810 военнослужащих, 392 танка, 314 БМП и 275 БТР, 2191 боевую бронированную машину.

Кроме того, были уничтожены 545 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 10 РЛС ПВО, 2411 автомобилей, 56 единиц инженерной и другой техники.

Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении от ВСУ пяти населённых пунктов на Курском направлении, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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