Зеленский попросил G7 создать для Украины «воздушный щит»

Выступая на саммите стран «Большой семёрки» (G7) он отметил, что для этого Киеву необходимо предоставить достаточное количество современных и эффективных систем ПВО.

«Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей «формулы мира». Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ракетные удары перестанут работать», - заключил украинский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву систем ПВО лишь затянут конфликт и сделают его более болезненным для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».