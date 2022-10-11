Зеленский попросил G7 создать для Украины «воздушный щит»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в «воздушном щите», сообщает РИА Новости.
Выступая на саммите стран «Большой семёрки» (G7) он отметил, что для этого Киеву необходимо предоставить достаточное количество современных и эффективных систем ПВО.
«Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей «формулы мира». Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ракетные удары перестанут работать», - заключил украинский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву систем ПВО лишь затянут конфликт и сделают его более болезненным для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+13 969 / сут.
Умерли
388 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+31 509 / сут.
- Второй этап частичной мобилизации начался в Курской области
- В Москве спрогнозировали ночные заморозки
- Посол КНДР заявил о поддержке действий России на Украине
- Президент России и глава МАГАТЭ обсуждают ситуацию на Запорожской АЭС
- Путин поздравил Суровикина с днём рождения
- Росфинмониторинг добавил Meta в перечень экстремистов и террористов
- В Курской области перешли ко второму этапу мобилизации
- Зеленский попросил G7 создать для Украины «воздушный щит»
- СМИ: ФРГ передала Украине первую систему ПВО Iris-T
- Зеленский предложил G7 отправить международных наблюдателей на границу с Белоруссией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru