Зеленский попросил G7 создать для Украины «воздушный щит»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в «воздушном щите», сообщает РИА Новости.

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Выступая на саммите стран «Большой семёрки» (G7) он отметил, что для этого Киеву необходимо предоставить достаточное количество современных и эффективных систем ПВО.

«Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей «формулы мира». Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ракетные удары перестанут работать», - заключил украинский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву систем ПВО лишь затянут конфликт и сделают его более болезненным для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ракетный УдарСпецоперацияПВОУкраинаВладимир Зеленский
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